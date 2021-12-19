Гороскоп на 20 грудня для всіх знаків зодіаку

Астрологічний прогноз на 20 грудня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 20 грудня 2021 року. Настає день внутрішньої свободи , коли бажання здаються цілком досяжними – варто лише озвучити їх і простягнути руку.

Гороскоп на 20 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Ваша неуважність може стати причиною неприємностей. Незважаючи на те, що в центрі уваги будете ви, оточуючі залишаться задоволені – хоча це не зовсім типова поведінка та реакція у такій ситуації.

Гороскоп на 20 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Не можете впоратися із виниклими труднощами самостійно – зверніться до більш компетентних людей. Інакше ризикуєте все зіпсувати, а переробляти вже ніколи. Час увімкнути режим економії.

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Гороскоп на 20 грудня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Вам варто мобілізувати свої енергетичні ресурси – тоді ви зможете згорнути гори на вашому шляху. От і займіться справами, не сидіть склавши руки. Зараз не час для розслаблення та відпочинку.

Гороскоп на 20 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Не намагайтеся щось приховувати від оточуючих – це стане всім відомо. Перш ніж вирушити на таємне побачення, пам'ятайте, що велика ймовірність зустріти знайомих у найнесподіваніших місцях.

Гороскоп на 20 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Не дозволяйте собі потрапити під вплив першої ліпшої ідеї – вона не варта вашої уваги, тим більше в такому обсязі. Вигадуйте свої проекти, проявляйте ініціативу – у вас є шанс реалізувати себе.

Гороскоп на 20 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Незважаючи на те, що на вас чекає великий фронт робіт, займатися нічим не хочеться. Можливо, вам навіть вдасться почати щось робити, але довести почате до логічного завершення вам завадить лінь.

Гороскоп на 20 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Будьте готові до того, що вам доведеться працювати за двох, та ще й займатися вирішенням чужих проблем. Це суто ваша ініціатива, але вам за неї будуть вдячні. А ось відпочивати буде ніколи.

Гороскоп на 20 грудня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Вас необґрунтовано можуть звинуватити у поширенні інформації або навіть пліток, про які ви ніколи не чули. Доведеться активно захищатися, тим більше, що у вас є для цього всі аргументи.

Гороскоп на 20 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Зберігати секрети вам не вдасться, навіть не намагайтеся. Тому будьте щирі, насамперед, перед самими собою. Дайте зрозуміти співрозмовнику, що не налаштовані на таємничість – нехай шукають інших кандидатур.

Гороскоп на 20 грудня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Одного бажання працювати замало. Вам ще доведеться встояти перед натиском колег, які так і намагаються відволікти на якісь сторонні теми. Не відмахуйтесь від сигналів організму, щоб не захворіти.

Гороскоп на 20 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Хочете дізнатися, кому із близьких ви найдорожчі? Цей день повністю покаже, хто і як до вас ставиться. Наберіться терпіння і зачекайте. Не скупіться на виконання своїх бажань – ви це заслужили.

Гороскоп на 20 грудня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Невелика перерва у роботі вам не завадить. Можете тим часом обдумати подальшу стратегію поведінки, але не затягуйте з рішенням. Близькі запропонують цікаву думку – вам варто її обдумати.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.