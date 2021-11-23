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Гороскоп на 24 листопада для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
23 листопада, 18:00
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Астрологічний прогноз на 24 листопада для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 24 листопада 2021 року. На вас чекає активний і заповзятливий день, коли будуть виправдані сміливість, відвага і розумна ризикованість.

Гороскоп на 24 листопада для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Спробуйте обговорити з керівництвом графік роботи. Ви дуже багато сил віддаєте роботі, а на сім'ю часу не залишається. А от із незнайомцями спілкуватися не слід. Великі шанси, що вас хтось спробує образити.

Гороскоп на 24 листопада для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Жодних великих завдань не передбачається, зате кількість дрібних зашкалюватиме. Тож день буде доволі складним і стомлюючим. Вам час зосередитися, тоді робота піде набагато веселіше.

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Гороскоп на 24 листопада для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Чекайте, не поспішайте і не намагайтеся будувати повітряні замки. Ситуація скоро зміниться, і тоді вам доведеться все вигадувати заново. Але прискорити події не вдасться. Придивіться до нових людей цього дня.

Гороскоп на 24 листопада для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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У командній грі найголовніше – взаємодія між гравцями. Спробуйте досягти чогось подібного у стосунках із колегами. Прислухайтеся до своєї інтуїції, а на поради інших не реагуйте – вони будуть помилковими.

Гороскоп на 24 листопада для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Кожна людина має право на помилку. Тому не потрібно критикувати того, хто оступився, і нагадувати йому, що ви попереджали про наслідки. Чим менше вас буде чути, тим спокійніше пройде цей день.

Гороскоп на 24 листопада для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Якщо вам здається, що до виконання бажань залишається зовсім мало, то це не привід сидіти склавши руки – час змарнуєте. Зверніть увагу на нові пропозиції, які ви отримаєте цього дня.

Гороскоп на 24 листопада для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Ви можете вплинути на те, як складуться події протягом кількох днів. Але не варто опускати руки і пливти за течією. Зверніть увагу на стан здоров'я – його не можна ігнорувати та відмахуватися.

Гороскоп на 24 листопада для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 24 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 24 листопада) / Фото: Сьогодні

Як би ви не намагалися, переробити всю роботу не вдасться. Якщо відчуваєте, що не встигаєте – залучайте колектив до праці. Тільки не варто панікувати та емоціонувати – нічого, крім шкоди, це вам не дасть.

Гороскоп на 24 листопада для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Незакінчених справ завжди вистачає, але цього дня вам краще почати щось нове. Хоча ваша ініціатива може спричинити негативну реакцію близьких. Намагайтеся вибрати найкраще із запропонованого – ви це заслужили.

Гороскоп на 24 листопада для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Близькі давно чекають, коли ви залучите їх до якоїсь справи. Настав слушний момент для того, щоб втілити їхнє бажання. Ваші цілі збігаються, і це порадує всіх. Тож день принесе позитивні емоції.

Гороскоп на 24 листопада для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Якщо у вас виникло бажання поспілкуватися, то говоріть на нейтральні теми. Ваші жарти та зауваження можуть бути неправильно витлумачені. Ваш ризик буде виправданий, головне, щоб він не став звичкою.

Гороскоп на 24 листопада для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Не варто звинувачувати оточуючих у своїх невдачах. Час шукати вихід із цієї ситуації. Відкрийте двері для нових можливостей – і тоді вони обов'язково прийдуть, а у вашому житті настане довга біла смуга.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік:

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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