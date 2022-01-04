Гороскоп на 5 січня для всіх знаків зодіаку

Астрологічний прогноз на 5 січня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 5 січня 2022 року. Будьте обережніші в цей день і постарайтеся не піддатися на спокуси, щоб незабаром не пошкодувати.

Гороскоп на 5 січня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Цього дня ви будете здатні швидко реагувати і встигнете виконати великий обсяг роботи. Причому у вас іще залишиться час і сили, щоб приділити увагу своїй зовнішності та здоров'ю.

Гороскоп на 5 січня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Намагайтеся відсторонитися від усіх, хоча б на нетривалий час. Ви будете надто упереджено ставитися до оточення і, самі того не бажаючи, можете наробити дурниць. Самотність буде для вас більш корисною.

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Гороскоп на 5 січня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Не примушуйте оточення грати за вашими правилами. У людей може бути своя думка, на яку вони мають повне право. Причому нині вона явно авторитетніша за вашу. Упокортеся на якийсь час.

Гороскоп на 5 січня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Не дозволяйте своїй впертості штовхнути вас на самотність. Вдайтеся до азів дипломатії. Ліпше поступитися в дрібницях, зате ви виграти глобально. Тоді вирішальне слово залишиться за вами.

Гороскоп на 5 січня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Перегляньте свої критерії оцінювання і опустіть планку. Таких ідеальних людей, яких ви шукаєте, просто не існує. Спустіться з неба на землю і озирніться навколо. Передовсім почніть із себе.

Гороскоп на 5 січня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Саме час задуматися про фінансове становище. Протягом дня вас обов'язково навідає чудова ідея, пов'язана з цією темою. Але не можна недооцінювати конкурентів – ви зараз легка здобич.

Гороскоп на 5 січня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Не сподівайтеся на лояльність оточення. Ваша гордість і зарозумілість останнім часом тепер може вам гикнутися – от і пожинайте плоди. Подумайте про перспективи.

Гороскоп на 5 січня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Обмежтеся роллю стороннього спостерігача і ні в що не втручайтеся. Краще зосередьтеся на реалізації власних творчих ідей – вони здатні здивувати не лише оточення, а й вас самих.

Гороскоп на 5 січня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Не лізьте в авантюри – це не ваш день. Якщо вже зовсім не терпиться, перегляньте серіал або почитайте детектив. Поміркуйте над сюжетом – вам буде корисно приміряти його на реалії життя.

Гороскоп на 5 січня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Вам явно загрожує роздвоєння особистості. З одного боку, ви захочете активного та бурхливого життя, а з іншого – вас потягне на мир та спокій. Найкраще пошукати золоту середину та дотримуватися її.

Гороскоп на 5 січня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Вам не можна відступати у своїй роботі, інакше зазнаєте поразки. Тому, якщо помітите, що колеги не захочуть дослухатися до вас, ідіть напролом, застосовуючи силу переконання.

Гороскоп на 5 січня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Не витрачайте сили на те, щоб справити гарне враження на інших. У вас і так це виходить, навіть без особливих зусиль. А ось свої почуття краще не показувати і тримати при собі.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.