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Гороскоп на 6 грудня для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
5 грудня, 18:00
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Астрологічний прогноз на 6 грудня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 6 грудня 2021 року. Настає день активних дій, коли раніше задумані плани вдасться реалізувати без особливих проблем. Прислухайтеся до порад оточуючих.

Гороскоп на 6 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Обставини змусять вас ухвалити якесь рішення, про яке ви можете пошкодувати. Будьте терплячі. На вашому шляху зустрічаються перешкоди, які ви зможете подолати, якщо не поспішатимете, а ретельно все обдумаєте.

Гороскоп на 6 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Цього дня ви ризикуєте злякати оточуючих своїми витівками чи словами. Подумайте про наслідки, інакше залишитеся на самоті. Дружба – річ тендітна, зламати набагато легше, ніж потім відновлювати.

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Гороскоп на 6 грудня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Цей день буде сприятливий у всіх сенсах, але якщо ви прислухаєтеся до голосу своєї інтуїції. Якщо є можливість, дозвольте собі відпочити. Наберіться терпіння та сил для нових звершень.

Гороскоп на 6 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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У вас немає часу на роздуми. Тож запасіться кількома варіантами рішення, щоб вас не застали зненацька у невідповідний момент. Цей день може стати вирішальним у житті – не проґавте свій шанс.

Гороскоп на 6 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

У ваше життя напрошуються зміни. Можливо, навіть зміни погоди буде достатньо, або вам доведеться брати ситуацію в свої руки і діяти самостійно. Постарайтеся вгамувати свої негативні емоції.

Гороскоп на 6 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Найкращим заняттям для вас цього дня буде фізична праця, а голові дайте відпочинок. Як варіант, займіться фітнесом. Вам вдасться реалізувати свої бажання, важливо лише правильно захотіти і запастися часом.

Гороскоп на 6 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Суперечки не призведуть до конструктиву. Намагаючись відстояти свою позицію, ви втратите час і витратите купу енергії. Простіше мовчки прислухатися до чужих порад, а чинити так, як самі вважаєте за потрібне.

Гороскоп на 6 грудня для Скорпіону

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

На вас чекає відносно спокійний день. Постарайтеся не наражати на ризик ні себе, ні оточуючих. Фортуна прихильна до вас доти, поки ви поводитеся спокійно і розважливо, тож її краще не злити.

Гороскоп на 6 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Годі міркувати, у вас було достатньо часу все продумати. Настав час діяти. Закатайте рукави та приступайте до роботи. Тільки від вашої віри у власні сили залежить успіх цього підприємства.

Гороскоп на 6 грудня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Розуміння зближує, а це те, що вам зараз потрібно. Направте всю свою енергію на вирішення робочих питань. Ви також можете розраховувати на підтримку однодумців. Те, чого ви так довго домагалися, нарешті, відбудеться.

Гороскоп на 6 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Якщо вам не вдається зібрати думки воєдино, скористайтеся сторонньою допомогою. Головне, щоб дії проводились у ваших інтересах. Бажання сім'ї змусять вас із головою поринути у роботу.

Гороскоп на 6 грудня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Людям властиво помилятися, але це не привід кричати і зганяти їх поганий настрій. Поясніть спокійно та аргументовано, у чому вони не мають рації – цього буде цілком достатньо.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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