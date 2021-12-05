Гороскоп на 6 грудня для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на 6 грудня 2021 року. Настає день активних дій, коли раніше задумані плани вдасться реалізувати без особливих проблем. Прислухайтеся до порад оточуючих.
Гороскоп на 6 грудня для Овна
Обставини змусять вас ухвалити якесь рішення, про яке ви можете пошкодувати. Будьте терплячі. На вашому шляху зустрічаються перешкоди, які ви зможете подолати, якщо не поспішатимете, а ретельно все обдумаєте.
Гороскоп на 6 грудня для Тельця
Цього дня ви ризикуєте злякати оточуючих своїми витівками чи словами. Подумайте про наслідки, інакше залишитеся на самоті. Дружба – річ тендітна, зламати набагато легше, ніж потім відновлювати.
Гороскоп на 6 грудня для Близнят
Цей день буде сприятливий у всіх сенсах, але якщо ви прислухаєтеся до голосу своєї інтуїції. Якщо є можливість, дозвольте собі відпочити. Наберіться терпіння та сил для нових звершень.
Гороскоп на 6 грудня для Рака
У вас немає часу на роздуми. Тож запасіться кількома варіантами рішення, щоб вас не застали зненацька у невідповідний момент. Цей день може стати вирішальним у житті – не проґавте свій шанс.
Гороскоп на 6 грудня для Лева
У ваше життя напрошуються зміни. Можливо, навіть зміни погоди буде достатньо, або вам доведеться брати ситуацію в свої руки і діяти самостійно. Постарайтеся вгамувати свої негативні емоції.
Гороскоп на 6 грудня для Діви
Найкращим заняттям для вас цього дня буде фізична праця, а голові дайте відпочинок. Як варіант, займіться фітнесом. Вам вдасться реалізувати свої бажання, важливо лише правильно захотіти і запастися часом.
Гороскоп на 6 грудня для Терезів
Суперечки не призведуть до конструктиву. Намагаючись відстояти свою позицію, ви втратите час і витратите купу енергії. Простіше мовчки прислухатися до чужих порад, а чинити так, як самі вважаєте за потрібне.
Гороскоп на 6 грудня для Скорпіону
На вас чекає відносно спокійний день. Постарайтеся не наражати на ризик ні себе, ні оточуючих. Фортуна прихильна до вас доти, поки ви поводитеся спокійно і розважливо, тож її краще не злити.
Гороскоп на 6 грудня для Стрільця
Годі міркувати, у вас було достатньо часу все продумати. Настав час діяти. Закатайте рукави та приступайте до роботи. Тільки від вашої віри у власні сили залежить успіх цього підприємства.
Гороскоп на 6 грудня для Козорога
Розуміння зближує, а це те, що вам зараз потрібно. Направте всю свою енергію на вирішення робочих питань. Ви також можете розраховувати на підтримку однодумців. Те, чого ви так довго домагалися, нарешті, відбудеться.
Гороскоп на 6 грудня для Водолія
Якщо вам не вдається зібрати думки воєдино, скористайтеся сторонньою допомогою. Головне, щоб дії проводились у ваших інтересах. Бажання сім'ї змусять вас із головою поринути у роботу.
Гороскоп на 6 грудня для Риб
Людям властиво помилятися, але це не привід кричати і зганяти їх поганий настрій. Поясніть спокійно та аргументовано, у чому вони не мають рації – цього буде цілком достатньо.
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