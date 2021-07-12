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Красиві привітання з днем Петра і Павла: листівки, вірші та смс

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
12 липня, 09:20
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Надсилайте красиві листівки і привітання з днем Петра і Павла
Привітання і картинки зі святом Петра і Павла
Привітання і картинки зі святом Петра і Павла / Фото: Pixabay

Чергове літнє церковне свято Петра і Павла-2021 ми відзначаємо сьогодні, 12 липня. Цей день присвячений славним і всехвальним першоверховним апостолам Петру і Павлу.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

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Не забудьте привітати зі святом Петра і Павла всіх друзів, рідних і близьких. А ми підготували для вас найкращі побажання, добрі вірші та красиві листівки зі святом Петра і Павла-2021.

Лучшие открытки с днем ​​Петра и Павла
Лучшие открытки с днем ​​Петра и Павла / Фото: bonnycards

Красиві привітання з Петром і Павлом у віршах

***

Пускай в День Павла и Петра
Пошлет вам Бог благословение,
Здоровья, мира и добра,
Любви, тепла и вдохновения!

Пускай святые принесут
В вашу семью любовь и лад!
А в дом – достаток и уют,
Чтоб счастьем каждый был богат!

Эффектные картинки с праздником Петра и Павла
Эффектные картинки с праздником Петра и Павла / Фото: bonnycards

Щирі привітання зі святом Петра і Павла у прозі

***

У день святих апостолів Петра і Павла бажаю віри і бадьорості духу. Нехай ваші молитви і найпотаємніші бажання будуть почуті! Здоров'я та світу вам і вашим родинам!

Поздравительные открытки Петра и Павла
Поздравительные открытки Петра и Павла / Фото: bonnycards

Добрі привітання з днем ​​Петра і Павла в смс

***

В День святых Петра и Павла
Я хочу вам пожелать:
Пусть в душе огромной вашей
Будет Божья благодать.

Пусть апостолы святые
Покровительство дают,
От влияния плохого
Вас надежно сберегут.

Поздравительные открытки в праздник Петра и Павла
Поздравительные открытки в праздник Петра и Павла / Фото: bonnycards

Душевні привітання зі святом Петра і Павла своїми словами

***

У День Петра і Павла задумайтеся про все світле, добре і радісне, що вас оточує. Діліться з близькими людьми теплом своєї душі, вірою в Бога і благими вчинками. Нехай навколо вас будуть тільки щирі люди, готові осяяти світлом і любов'ю ваше життя.

Красивые открытки и картинки Петра и Павла
Красивые открытки и картинки Петра и Павла / Фото: bonnycards

Коротке смс привітання в день Петра і Павла

***

С Днем апостолов святых —
Павла и Петра!
Вам желаю благ простых —
Радости, добра.

Вера пусть в сердцах живет,
Украшая мир.
А в душе любовь цветет,
Как весной жасмин!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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