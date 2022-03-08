З 8 Березня: душевні картинки та привітання

Вітаємо з весняним святом рівності та боротьби жінок за свої права

З 8 Березня: привітання у прозі, віршах, картинках / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Сьогодні настало 8 Березня – весняний жіночий день . Хтось здавна відзначає цього дня свято весни, кохання та жіночності, для інших – це день солідарності жінок у боротьбі за рівні права та емансипацію.

У цей непростий для всієї нашої країни час дуже важливо не втрачати бойового духу, віру в краще, а також ділитися оптимізмом і підтримувати оточуючих, хоч би як не було важко це робити.

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Тож якщо ви вирішили не відмовлятися від святкування 8 Березня – це привід якщо не для подарунків, то точно для приємних слів та привітань на адресу мам, бабусь, сестер, дочок, племінниць, коханих дівчат, подруг.

А насамперед варто привітати безстрашних та непереможних жінок військових, медиків, волонтерів – усіх тих, хто, ризикуючи життям, відстоює Україну у боротьбі з ворогом у тилу та на передовій .

Ми зібрали для вас душевні картинки й вітання з 8 Березня у прозі та віршах, які ви можете адресувати найкоханішим, наймилішим та найріднішим жінкам – і тим, хто знаходиться поруч, і тим – хто опинився далеко від вас.

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Красиві привітання з 8 Березня у віршах

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Звенит прозрачная капель,

В лучах весны играя,

С Международным женским днем

Тебя я поздравляю!



Победы, мира и добра,

Любви и позитива –

Пусть будет жизнь твоя светла

И, как весна, красива!

З 8 Березня: вітальні картинки / Фото: pixabay

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Вам пожелаю мира я,

Пускай закончится война,

Не знают горя пусть сердца,

И будет счастье без конца,

И красота пускай цветет,

А все плохое прочь уйдет!

8 Березня: картинки та привітання / Фото: pixabay

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З 8 Березня вітаю!

Вам у день цей побажаю

Злагоди і миру в домі,

Щоб усі були здорові,

Щоб як квітки розквітали,

І щоб горя ви не знали!

З 8 Березня: привітання та листівки / Фото: pixabay

***

Вас із жіночим днем вітаю!

Миру і злагоди бажаю,

Щастя, радості, любові,

Щоб були завжди здорові.



Горе вас щоб обминало,

В серці смутку не бувало,

Щоб лише найкращим всім

Ваш наповнювався дім!

Вітальні картинки з 8 Березня / Фото: pixabay

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Мами-українки,

Роду Берегині,

Бережи вас Боже,

Повсякчас і нині.

За добро у серці

І любов одвічну

Просимо у Бога,

Щоб жили ви вічно!

Привітання з 8 Березня: ніжні картинки / Фото: pixabay

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Все, про що мріється

В снах кольорових,

Все найдобріше

І світле усе

Вітер весняний

На крилах любові

8 Березня

Хай принесе!

З 8 Березня: тематичні картинки / Фото: pixabay

Актуальні привітання з 8 Березня у прозі для коханих та рідних жінок

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У жіноче свято хочеться побажати мирного неба над головою, перемоги над ворогами, весняного сонця, позитивних емоцій, справжнього і реального щастя вам і вашим близьким. Нехай усі негаразди обходять стороною, а кожен день стане нарешті приводом для радості.

Привітання та картинки з 8 Березня / Фото: pixabay

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Дорогі жінки! Нехай починаючи з цього дня ваші сльози проллються лише від щастя, звістки приходять лише добрі, новини будуть лише радісними, над головою вибухають лише святкові феєрверки, а від колишніх страшних днів залишиться лише грандіозна згуртованість та підтримка знайомих та зовсім незнайомих людей.

Зі святом 8 Березня: добрі картинки / Фото: pixabay

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Нехай потішать твою душу красою ніжні пелюстки перших квітів, нехай зігріє серце ласкаве весняне сонце, нехай доля буде прихильною до твоїх рідних та близьких, і нехай жінкам ніколи більше не доведеться міняти сукні та міні-спідниці на сувору військову форму.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у березні 2022 року в Україні.