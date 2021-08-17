Як помити вікно без розводів: ТОП-10 лайфхаків

Щоб шибки радували чистотою і прозорістю, необов'язково застосовувати сувору хімію, існує безліч підручних засобів.

Як мити вікна / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми вже розповідали про найбрудніші місця у вашому домі. А ось вікна вважаються очима будинку. Якщо вони чисті і прозорі, то в будинку і на душі буде світліше і радісніше.

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Але іноді при всіх стараннях після прибирання на шибках все одно залишаються розводи. Є кілька хитрощів і різних способів, як позбутися неприємних плям на вікнах.

Якщо ви в роздумах, як провести відпустку, шукайте ідеї в календарі лайфхаків.

Як начисто помити вікно: лайфхаки

Лайфхак 1. Миття рами

Перш ніж приступати до скла, важливо гарненько відмити саму раму, тому що бруд у куточках і щілинах сприяє швидкій появі розводів і на вікні. Стики стулок зручно очищати від пилу і бруду за допомогою зубочисток і ватних паличок.

Лайфхак 2. Оцет

Скло протирається оцтовою водою. Для цього в чисту воду додається столовий 9%-й оцет із розрахунку 2 ст. ложки на 1 л води.

Лайфхак 3. Нашатир

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Звичайний нашатирний спирт – також гарний засіб для прибирання та миття вікон. Зробіть розчин у пропорції: 15 мг нашатирного спирту на 1 л води.

Лайфхак 4. Крохмаль

Щоб відмити окра без розводів, скористайтеся картопляним крохмалем із розрахунку 1 ст. ложка на 1 л води.

Лайфхак 5. Нашатир із крохмалем

Нашатирний спирт у поєднанні з картопляним крохмалем допомагає боротися з розводами на склі. Візьміть по 50 мл аптечного нашатирного спирту й оцту, додайте 2 л води і 15 мг картопляного крохмалю, перемішайте і протріть вікна серветкою, змоченою в засобі.

Лайфхак 6. Мило

Мильний розчин використовується і для чищення рам, і для миття скла. Візьміть шматочок мила, натріть його на тертці, розведіть теплою водою і перемішайте до повного розчинення.

Лайфхак 7. Крейда

Крейдяний розчин – також хороший засіб для миття вікон. Візьміть 3 ст. ложки порошку крейди, влийте 1 склянку теплої води, перемішайте і нанесіть ганчіркою засіб на скло. Залиште на деякий час, а потім зітріть сухою серветкою.

Лайфхак 8. Засіб для миття посуду

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Стійкий бруд і жирні розводи чудово йдуть зі скла після обробки засобом для миття посуду.

Лайфхак 9. Гліцерин

У холодну пору року обробляйте вікна сумішшю гліцерину зі спиртом у пропорції 1 до 10. Це не дасть конденсату осідати на шибках і довше збереже ваші вікна чистими.

Лайфхак 10. Сіль

А слабкий розчин кухонної солі врятує вікна від обмерзання взимку. Але майте на увазі, що сіль притягує і затримує в собі вологу.

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