Що робити, якщо перегодували рослини на городі

Надлишок добрив може бути не менш шкідливим для рослин, ніж їх брак і негативно впливає на врожай.

Як врятувати рослини від надлишку добрив / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Рослинам на городі та в саду необхідні добрива. За рахунок підживлення ґрунт насичується поживними речовинами , а рослини добре розвиваються і плодоносять.

Але часто у прагненні наситити ділянку корисними елементами дачники можуть перестаратися і внести добрив більше, ніж потрібно. В результаті рослини страждають від надлишку мінералів та органіки не менше, ніж від їх браку. І це б'є по врожайності.

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Чим шкідливе перегодування і як можна виправити ситуацію, дізнайтесь у нашій статті.

Перегодовування добривами: небезпека і що робити

Якщо городні культури добре ростуть і цвітуть, а зав'язь на них не з'являється, то в результаті така рослина може просто піти в бадилля , так і не давши плодів. Це результат того, що навесні чи восени було внесено дуже багато азотистих добрив.

Надлишок добрив небезпечний для рослин / Фото: pinterest

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Щоб культури добре росли і утворювали нормальну кількість зав'язей, достатньо додати в поливну воду. аміачну селітру або сечовину із розрахунку 1 сірникова коробка на відро води. А потім розподілити цей розчин на 8-10 рослин.

Щоб збалансувати живлення рослин, можна внести суперфосфат із розрахунку 30-60 г на 1 м квадратний площі. Його потрібно заздалегідь замочити у воді на кілька годин, щоб засіб почав швидше діяти. Потім постійно помішуючи, рівномірно розподіліть суспензію під рослинами.

Солома нейтралізує надлишок азоту / Фото: pinterest

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Виправити надлишок азоту у підживленні помідорів, перцю або суниці, можна, вмішавши у ґрунт свіжу тирсу або солому із розрахунку 3-5 кг на 10 м квадратних. Грунтові мікроби розкладатимуть клітковину, що міститься в тирсі, а для цього їм саме знадобиться багато азоту.

Якщо рослини отримали занадто багато добрив, їхні тканини стають ніжнішими, і вони сильніше схильні до впливу хвороб. Важливо періодично обробляти культури препаратами проти грибних хвороб – приблизно один раз на 10 днів. А за 20-30 днів до дозрівання врожаю припиніть обробку.

Полив вимиє надлишки добрив / Фото: pinterest

Надлишок у підживленні золи, марганцівки та інших мікроелементів також може бути шкідливим. Щоб виправити ситуацію, доведеться частіше поливати город , щоб вимити надлишки з верхніх шарів ґрунту.

Раніше ми розповідали, як використовувати мило на городі. Також публікували прості та дешеві лайфхаки, як боротися зі шкідниками на дачній ділянці.