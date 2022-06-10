Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку ⚡ Обстріли міст України 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?

Контроль якості

Секрети поливу

Рятуємо помідори

Як зберігати сир

Огірки під плівкою

Гірше бур'янів
СЬОГОДНІ Лайфхакер Рослини

Що робити, якщо перегодували рослини на городі

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 червня, 16:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Надлишок добрив може бути не менш шкідливим для рослин, ніж їх брак і негативно впливає на врожай.
Як врятувати рослини від надлишку добрив
Як врятувати рослини від надлишку добрив / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Рослинам на городі та в саду необхідні добрива. За рахунок підживлення ґрунт насичується поживними речовинами , а рослини добре розвиваються і плодоносять.

Але часто у прагненні наситити ділянку корисними елементами дачники можуть перестаратися і внести добрив більше, ніж потрібно. В результаті рослини страждають від надлишку мінералів та органіки не менше, ніж від їх браку. І це б'є по врожайності.

Реклама

Чим шкідливе перегодування і як можна виправити ситуацію, дізнайтесь у нашій статті.

Перегодовування добривами: небезпека і що робити

Якщо городні культури добре ростуть і цвітуть, а зав'язь на них не з'являється, то в результаті така рослина може просто піти в бадилля , так і не давши плодів. Це результат того, що навесні чи восени було внесено дуже багато азотистих добрив.

Надлишок добрив небезпечний для рослин / Фото: pinterest
Надлишок добрив небезпечний для рослин / Фото: pinterest

Реклама

Щоб культури добре росли і утворювали нормальну кількість зав'язей, достатньо додати в поливну воду. аміачну селітру або сечовину із розрахунку 1 сірникова коробка на відро води. А потім розподілити цей розчин на 8-10 рослин.

Щоб збалансувати живлення рослин, можна внести суперфосфат із розрахунку 30-60 г на 1 м квадратний площі. Його потрібно заздалегідь замочити у воді на кілька годин, щоб засіб почав швидше діяти. Потім постійно помішуючи, рівномірно розподіліть суспензію під рослинами.

Солома нейтралізує надлишок азоту / Фото: pinterest
Солома нейтралізує надлишок азоту / Фото: pinterest

Реклама

Виправити надлишок азоту у підживленні помідорів, перцю або суниці, можна, вмішавши у ґрунт свіжу тирсу або солому із розрахунку 3-5 кг на 10 м квадратних. Грунтові мікроби розкладатимуть клітковину, що міститься в тирсі, а для цього їм саме знадобиться багато азоту.

Якщо рослини отримали занадто багато добрив, їхні тканини стають ніжнішими, і вони сильніше схильні до впливу хвороб. Важливо періодично обробляти культури препаратами проти грибних хвороб – приблизно один раз на 10 днів. А за 20-30 днів до дозрівання врожаю припиніть обробку.

Полив вимиє надлишки добрив / Фото: pinterest
Полив вимиє надлишки добрив / Фото: pinterest

Надлишок у підживленні золи, марганцівки та інших мікроелементів також може бути шкідливим. Щоб виправити ситуацію, доведеться частіше поливати город , щоб вимити надлишки з верхніх шарів ґрунту.

Раніше ми розповідали, як використовувати мило на городі. Також публікували прості та дешеві лайфхаки, як боротися зі шкідниками на дачній ділянці.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Вони вміють зберігати секрети
Віддані знаки зодіаку
Козоріг
Козоріг
Водолій
Водолій
Діва
Діва
1 /2
Хто ще?
Місячний календар на тиждень
13 – 19 червня
Вплив на життя
Лайфхак тижня
Як зварити розсипчастий рис
Дізнатися
Місячний календар на червень
Для городників і садівників
Сприятливі дні
Вихідні та свята у червні
Коли відпочиваємо?
Місячні дні у червні
Календар фарбування волосся
Коли фарбувати волосся?
Іменини у червні
Як привітати?
Магнітні бурі у червні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Сприятливі дні у червні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?
Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти