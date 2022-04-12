Як сіяти насіння помідорів для розсади: покрокова інструкція

Виростити розсаду помідорів для подальшої висадки в ґрунт зовсім не складно. Велика частина успіху та хорошого врожаю залежить від правильної підготовки та посіву насіння, а також первинного догляду за сіянцями. Як це зробити, читайте у нашій статті.
Як сіяти насіння помідор для розсади: лайфхаки
- Лайфхак 1. Терміни посіву
Цю інформацію можна дізнатися, почитавши упаковку. Виробники насіння зазвичай пишуть, коли саме можна сіяти насіння певного сорту томатів або ж вказують терміни дозрівання плодів .
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- скоростиглі помідори сіють приблизно за 100-110 днів до передбачуваного збирання врожаю;
- насіння середньостиглих сортів висівають за 120 днів до врожаю;
- пізні сорти можна сіяти за 130-140 днів до зняття перших плодів.
- Лайфхак 2. Знезараження насіння
Підготовка до сівби також багато в чому залежить від вказаної на упаковці інформації. Якщо насіння не було оброблено фунгіцидом, його слід знезаразити, замочивши у розчині марганцівки на півгодини . Зручно загорнути насіння в тканинний мішечок або марлю. Потім їх потрібно промити водою та підсушити. Знезаражене насіння достатньо просто потримати півгодини в чистій воді кімнатної температури, щоби воно набрякло .
- Лайфхак 3. Пророщування насіння
Сіянці томатів зійдуть швидше, якщо насіння заздалегідь проростити. Для цього його поміщають у вологу марлю або бавовняну серветку, загортають у поліетиленовий пакет та кладуть у тепле місце. Важливо регулярно перевіряти насіння та підтримувати високу вологість. Через 3-5 днів насіння має проклюнутися .
- Лайфхак 4. Підготовка ємностей
Підготуйте для насіння відповідні контейнери . Це можуть бути пластикові стаканчики, маленькі горщики, а також шкаралупа яєць, яєчні лотки, втулки туалетного паперу і навіть газета.
- Лайфхак 5. Підготовка землі
Перед посівом важливо обробити ґрунт протигрибковими засобами, щоб уникнути ураження насіння чорною ніжкою. Знезараження ґрунту можна провести 1%-м розчином марганцівки, прогріванням у духовці або мікрохвильовій печі.
- Лайфхак 6. Посів насіння
На дно ємності помістіть дренаж шаром 1-2 см, насипте поживний ґрунт, полийте теплою водою. Коли вода вбереться, зробіть поглиблення приблизно 1 см і посійте в них насіння – по 2 штуки на кожне. У загальний контейнер насіння сіється у борозенки на відстані приблизно 2-4 см одне від одного . Присипте насіння тонким шаром ґрунту та обприскайте з пульверизатора.
- Лайфхак 7. Догляд за насінням
Ємність із насінням краще накрити харчовою плівкою і поставити у добре освітлене тепле місце з температурою 22-25°С . За 5-10 днів, коли з'являться перші сходи, температуру необхідно знизити до 17-18°С. При нестачі світла паростки будуть тонкими, довгими, ослабленими й не дадуть якісного врожаю. Також регулярно перевіряйте сіянці та при підсиханні ґрунту обприскуйте з пульверизатора. Середній термін витримування розсади на підвіконні від появи сходів до висадки у ґрунт становить 45-60 днів.
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