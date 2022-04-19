Корисні поради від бувалих мандрівників допоможуть швидко зібратися та взяти все найважливіше

Як зібрати валізу / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Щоб далеко від дому не почуватися дискомфортно через те, що не взяли якусь дрібницю, важливо правильно зібратися та запакувати речі . Тоді вам не доведеться витрачати час, нерви та гроші на термінове відвідування магазинів. У вас і так знайдеться, куди його діти.

Що для цього потрібно зробити, щоб нічого не забути , взяти найнеобхідніше і при цьому не було перевантаження? Читайте у нашій статті.

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Як зібрати валізу і нічого не забути: лайфхаки

Лайфхак 1. Список речей

Ось тут не варто поспішати. Слід сісти та вдумливо скласти список речей, які вам знадобляться. Це головний етап зборів . Зрозуміло, що список залежатиме від напрямку, дальності поїздки, часу перебування, сезону, погоди та кінцевих цілей. Але, приступаючи безпосередньо до пакування валізи, ви нічого не пропустите.

Лайфхак 2. Категорії речей

Розбийте всі речі на умовні категорії . Це може бути:

Найважливіше – документи, гроші та картки, коштовності, квитки, засоби зв'язку. Техніка – комп'ютер та інші гаджети, ліхтарики, а також зарядні пристрої. Одяг і взуття , а також рушники та постільна білизна. Медикаменти – індивідуальні та загального застосування. Косметика – засоби особистої гігієни, доглядова косметика, манікюрні речі тощо. Продукти – перекуси в транспорт на перший час, сіль, цукор, чай, вода. Посуд – чашки, миски, ложки, ніж та консервний ніж, термос тощо. Не забудьте взяти ручку, зошит, сірники, нитки, голку, ножиці.

Зрозуміло, якщо у вас діти чи домашні тварини, то список речей доповнюється та коригується.

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Лайфхак 3. Речі по купках

Усі зібрані речі розкладіть перед собою купками , щоби оцінити їхню кількість і порівняти з розмірами валізи. Окремо відкладіть убік те, без чого, думаєте, що зможете обійтися у поїздці, якщо воно не влізе.

Лайфхак 4. Збори по кімнатах

Є й інший спосіб зібратися швидко, нічого не забути, і для когось він може виявитися зручнішим, ніж збори за списком. Можна збирати речі методом виключення . По черзі заходьте у кімнати, ванну, кухню, прихожу, загляньте у всі шафи та полички, і беріть ті речі, які вам тут потрібні.

Раніше ми розповідали, як скласти речі у валізу, щоб більше вмістилося: 10 простих правил.