Щоб далеко від дому не почуватися дискомфортно через те, що не взяли якусь дрібницю, важливо правильно зібратися та запакувати речі . Тоді вам не доведеться витрачати час, нерви та гроші на термінове відвідування магазинів. У вас і так знайдеться, куди його діти.
Що для цього потрібно зробити, щоб нічого не забути , взяти найнеобхідніше і при цьому не було перевантаження? Читайте у нашій статті.
Як зібрати валізу і нічого не забути: лайфхаки
- Лайфхак 1. Список речей
Ось тут не варто поспішати. Слід сісти та вдумливо скласти список речей, які вам знадобляться. Це головний етап зборів . Зрозуміло, що список залежатиме від напрямку, дальності поїздки, часу перебування, сезону, погоди та кінцевих цілей. Але, приступаючи безпосередньо до пакування валізи, ви нічого не пропустите.
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- Лайфхак 2. Категорії речей
Розбийте всі речі на умовні категорії . Це може бути:
- Найважливіше – документи, гроші та картки, коштовності, квитки, засоби зв'язку.
- Техніка – комп'ютер та інші гаджети, ліхтарики, а також зарядні пристрої.
- Одяг і взуття , а також рушники та постільна білизна.
- Медикаменти – індивідуальні та загального застосування.
- Косметика – засоби особистої гігієни, доглядова косметика, манікюрні речі тощо.
- Продукти – перекуси в транспорт на перший час, сіль, цукор, чай, вода.
- Посуд – чашки, миски, ложки, ніж та консервний ніж, термос тощо.
- Не забудьте взяти ручку, зошит, сірники, нитки, голку, ножиці.
Зрозуміло, якщо у вас діти чи домашні тварини, то список речей доповнюється та коригується.
- Лайфхак 3. Речі по купках
Усі зібрані речі розкладіть перед собою купками , щоби оцінити їхню кількість і порівняти з розмірами валізи. Окремо відкладіть убік те, без чого, думаєте, що зможете обійтися у поїздці, якщо воно не влізе.
- Лайфхак 4. Збори по кімнатах
Є й інший спосіб зібратися швидко, нічого не забути, і для когось він може виявитися зручнішим, ніж збори за списком. Можна збирати речі методом виключення . По черзі заходьте у кімнати, ванну, кухню, прихожу, загляньте у всі шафи та полички, і беріть ті речі, які вам тут потрібні.
Раніше ми розповідали, як скласти речі у валізу, щоб більше вмістилося: 10 простих правил.