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Синоптики попередили українців про погодний сюрприз

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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12 червня, 13:40
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Сайт "Сьогодні" докладніше розповість, в яких областях очікувати нельотну погоду
В Україні очікується негода. Фото: "Українські новини", колаж "Сьогодні"
В Україні очікується негода. Фото: "Українські новини", колаж "Сьогодні"

Прогноз погоди в Україні на 13 червня не сильно порадує людей. Синоптики Укргідрометцентру кажуть, що на території багатьох областей очікуються дощі з грозами. Водночас температура повітря вдень становить максимум 29 градусів тепла. Так, нельотну погоду прогнозують у Харкові, Донецьку, Луганську, Дніпрі, Запоріжжі, Херсоні, Луцьку, Рівному, Львові, Ужгороді, Івано-Франківську, Тернополі та Хмельницькому.

Ось якою буде погода у регіонах та Києві завтра, 13 червня.

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У Вінницькій області буде без опадів. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +27...+29°С.

У Черкаській області без опадів. Температура повітря вночі +15...+17°С, вдень +29...+31°С.

У Кіровоградській області без опадів. Температура повітря вночі +16...+18°С, вдень +29...+31°С.

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У Львівській області вдень прогнозують дощ з грозою. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +25...+27°С.

У Волинській області пройде дощ. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +24...+26°С.

У Рівненській області також очікується дощ. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +25...+27°С.

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У Тернопільській та Хмельницькій областях буде дощова погода. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +26...+38°С.

У Харківській області буде дощ. Температура повітря вночі +16...+18°С, вдень +29...+31°С.

У Луганській області йтиме дощ. Температура повітря вночі +16...+18°С, вдень +30...+32°С.

У Донецькій області прогнозують дощову погоду. Температура повітря вночі +18...+20°С, вдень +30...+32°С.

В Одесі вдень буде без опадів. Температура повітря вночі +18…+20. Вдень +28...+30 градусів.

У Києві без опадів. Температура повітря вночі +17…+19. Вдень +27...+29 градусів.

Цього дня дощитиме у деяких регіонах

Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам, що синоптики попередили українців про різку зміну погоди.

Також ми розповідали про прогноз магнітних бур на червень.

Софія Ковнір
Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні Більше статей автора
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