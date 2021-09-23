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Как почистить расческу от волос и грязи

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
23 сентября, 12:17
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Расческа распутывает локоны, помогает сделать массаж и прическу, но кроме того накапливает грязь и возвращает ее чистым волосам.
Как чистить расчески
Как чистить расчески / Фото: Коллаж: Сегодня

Чтобы волосы всегда были здоровыми и выглядели красиво, их следует регулярно мыть и ухаживать. Но также важно не забывать и о расческе. Ведь она – один из главных инструментов в заботе о волосах.

Во время расчесывания на гребне или щетке остается много грязи и налета: это пыль, перхоть, кожное сало, частички кожи, а также остатки лаков, гелей и других стайлинговых средств. И расчесывая вымытые волосы такой расческой, вы тут же возвращаете им грязь, делаете жирными и непривлекательными.

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Как правильно чистить расчески, щетки, гребни, браши из разных материалов, читайте в наших лайфхаках.

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Оптимально чистить расчески примерно 1-2 раза в неделю. Но чем чаще вы используете расческу, тем чаще ее нужно мыть. Также важно высушивать массажные щетки, чтобы в них не накапливалась влага.

Как мыть расчески: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Убрать волосы
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Как почистить расческу. Фото: скриншот из YouTube/LOVISOVET
Как почистить расческу. Фото: скриншот из YouTube/LOVISOVET

Прежде чем мыть расческу нужно снять с нее все волосы, иначе они будут мешать добраться до самых загрязненных участков и качественно их отмыть. Волосы могут так завязаться, что их сложно быстро распутать, особенно с круглых расчесок. Для этого воспользуйтесь ножницами или зубочисткой, проводя между рядами зубцов и выпутывая пряди.

  • Лайфхак 2. Шампунь

Как почистить расческу. Фото: скриншот из YouTube/Советы для дома
Как почистить расческу. Фото: скриншот из YouTube/Советы для дома

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В основном все расчески легко отмыть шампунем. Ведь это средство изначально предназначено как раз для того, чтобы растворять кожное сало, жир и перхоть. Особенно хорошо отмывать шампунем расчески с ворсом и щетиной из натуральных материалов . Для этого разведите шампунь в теплой воде, замочите расчески на несколько минут и потрите зубной щеткой, а затем прополосните в проточной воде. Щетку с резиновой основой переверните зубцами вниз, чтобы из нее вытекла вода.

  • Лайфхак 3. Шампунь + сода

Как почистить расческу. Фото: скриншот из YouTube/Советы для дома
Как почистить расческу. Фото: скриншот из YouTube/Советы для дома

Более интенсивный вариант чистки . Налейте в миску пол-литра теплой воды, добавьте 1 ч. ложку шампуня и 1 ч. ложку пищевой соды. Перемешайте до растворения. А затем зубной щеткой с жесткой щетиной нанесите этот раствор на грязную расческу и интенсивно потрите по всей поверхности, особенно тщательно вымывая внутри зубчиков. Если вы моете металлическую расческу , помните, что ее нельзя надолго оставлять в воде во избежание коррозии.

  • Лайфхак 4. Нашатырь

Как почистить расческу. Фото: скриншот из YouTube/LOVISOVET
Как почистить расческу. Фото: скриншот из YouTube/LOVISOVET

Это средство подойдет, чтобы привести в порядок изделия из пластмассы или синтетической щетины . В литр теплой воды добавьте примерно 1 ст. ложку жидкого мыла, размешайте и влейте 1 ч. ложку нашатырного спирта. Опустите в миску расчески и оставьте на 7-10 минут. Затем хорошенько потрите расчески зубной щеткой с жесткой щетиной и прополосните в проточной воде. Чтобы нашатырь не повредил кожу, работать лучше в резиновых перчатках.

  • Лайфхак 5. Спирт

Как почистить расческу
Как почистить расческу / Фото: Pinterest

Деревянные расчески и гребни не рекомендуется замачивать в воде, потому что они быстро придут в негодность, раскиснут и потрескаются. Чтобы очистить от грязи изделие из дерева, возьмите ватный спонж, смочите его в спирте и протрите расческу. Вся грязь останется на спонже.

Смотрите видео об утренних лайфхаках для глаз:

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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