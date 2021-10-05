Лунный календарь стрижек на октябрь-2021: когда можно стричься

Благоприятные и неблагоприятные дни лунного календаря в октябре 2021 года, когда можно стричь волосы для удачи, здоровья и красоты, а когда не стоит идти в парикмахерскую

Лунный календарь стрижек / Фото: Коллаж: Сегодня

Какие дни по лунному календарю – наиболее подходящие для стрижки волос в октябре 2021 года? Когда лучше не браться за ножницы и отменить визит к парикмахеру? Пусть ваша шевелюра будет красивой, волосы – здоровыми, настроение – на высоте. А для этого читайте подробный лунный календарь для стрижки волос на октябрь 2021 года и планируйте перемены в своем имидже.

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Лунный календарь на октябрь-2021: когда стричь волосы

1 октября – 25 лунный день. После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными.

2 октября – 26 лунный день. Сегодня не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.

3 октября – 27 лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.

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Когда стричь волосы

4 октября – 28 лунный день. Неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете вместе с локонами укоротить и свою удачу.

5 октября – 29 лунный день. После стрижки волосы будут отрастать очень быстро, так что вскоре вам вновь придется стричься.

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6 октября – 30, 1 лунный день. Стрижка на стыке лунных дней способна придать вам новых сил для дальнейших планов и работы.

7 октября – 2 лунный день. Лунный календарь стрижек на сегодня не советует обрезать волосы в фазу новолуния.

8 октября – 3 лунный день. Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.

9 октября – 4 лунный день. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.

10 октября – 5 лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны.

11 октября – 6 лунный день. Благоприятный период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.

12 октября – 7 лунный день. Время, когда лучше стричь волосы, чтобы получить финансовое благополучие.

13 октября – 8 лунный день. Сегодня не рекомендуется стричь волосы, иначе вы можете навлечь проблемы на бизнес.

14 октября – 9 лунный день. Совершенно неподходящий день для укорачивания волос, привлекающий негативную энергетику.

15 октября – 10 лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.

16 октября – 11 лунный день. Откажитесь от идеи укоротить волосы, потому что день чреват плохим самочувствием.

17 октября – 12 лунный день. Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.

18 октября – 13 лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.

19 октября – 14 лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.

20 октября – 15 лунный день. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.

21 октября – 16 лунный день. Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.

22 октября – 17 лунный день. Неподходящий день для укорачивания волос, стрижка вызовет разногласия в семье.

23 октября – 18 лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически вам не навредит.

24 октября – 19 лунный день. Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.

25 октября – 20 лунный день. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.

26 октября – 21 лунный день. Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.

27 октября – 22 лунный день. Сегодня не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.

28 октября – 23 лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.

29 октября – 23 лунный день. В этот день не стоит укорачивать волосы, если не хотите получить проблемы в отношениях.

30 октября – 24 лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.

31 октября – 25 лунный день. После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными.

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