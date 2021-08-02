Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Шопимся правильно

Как сделать скраб

Креатив для дачи

Как заморозить малину

Как разносить обувь

Как вывести пятна
СЕГОДНЯ Лайфхакер Одежда

Как убрать зацепку на одежде: самый простой лайфхак

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
2 августа, 20:46
Копировать ссылку
Убрать торчащую петлю на любимом свитере или блузке получается очень быстро и совершенно незаметно.
Как убрать затяжку
Как убрать затяжку

На новой, недавно купленной одежде появилась затяжка, которая портит весь внешний вид. Если дело не дошло до дырки, которую придется зашивать, то исправить ситуацию можно всего за пару минут. Вам понадобится иголка и нитка любого цвета, желательно потоньше.

Читайте также:

Этот простейший метод работает и для трикотажа, и для ткани и даже для тонких синтетических колготок.

Как убрать зацепку на одежде: лайфхак

  1. Заправьте нитку в иголку. Чем изящнее ваша ткань, тем тоньше нужно взять иглу и нить, чтобы не осталось следов.
    Как убрать затяжку Скриншот из YouTube/уроки шитья от Елены Колесниченко
    Как убрать затяжку Скриншот из YouTube/уроки шитья от Елены Колесниченко
  2. С изнанки воткните иглу в ткань точно в место затяжки, но не острием, а ушком. Не вытаскивайте иглу, а оставьте наполовину.
    Как убрать затяжку Скриншот из YouTube/уроки шитья от Елены Колесниченко
    Как убрать затяжку Скриншот из YouTube/уроки шитья от Елены Колесниченко
  3. Потяните нитки из ушка иглы, образуя петлю.
    Как убрать затяжку Скриншот из YouTube/уроки шитья от Елены Колесниченко
    Как убрать затяжку Скриншот из YouTube/уроки шитья от Елены Колесниченко
  4. В эту петельку вставьте нитку затяжки.
    Как убрать затяжку Скриншот из YouTube/уроки шитья от Елены Колесниченко
    Как убрать затяжку Скриншот из YouTube/уроки шитья от Елены Колесниченко
  5. Захватите петлей затяжку и потяните иглу назад.
    Как убрать затяжку Скриншот из YouTube/уроки шитья от Елены Колесниченко
    Как убрать затяжку Скриншот из YouTube/уроки шитья от Елены Колесниченко
  6. Игла вытащит затяжку на изнаночную сторону одежды, не оставляя и следа.
    Как убрать затяжку Скриншот из YouTube/уроки шитья от Елены Колесниченко
    Как убрать затяжку Скриншот из YouTube/уроки шитья от Елены Колесниченко

Смотрите видео, как охладить дом в жару:

Ранее мы публиковали простые лайфхаки, как быстро заправить одеяло.

Копировать ссылку
Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Напоминалка
ДО КОНЦА ЛЕТА ОСТАЛОСЬ
дней
часов
минут
секунд
Как продлить эффект загара
Простые лайфхаки
Лунный календарь на неделю
2 - 8 августа
Как Луна влияет на нашу жизнь
Если не знаешь "как" просто "хакни"
Хакнуть
Поздравления на все случаи жизни
Для настоящего кулинара
Больше хаков

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять