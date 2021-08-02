Как убрать зацепку на одежде: самый простой лайфхак

На новой, недавно купленной одежде появилась затяжка, которая портит весь внешний вид. Если дело не дошло до дырки, которую придется зашивать, то исправить ситуацию можно всего за пару минут. Вам понадобится иголка и нитка любого цвета, желательно потоньше.
Как быстро распутать узел
Этот простейший метод работает и для трикотажа, и для ткани и даже для тонких синтетических колготок.
Как убрать зацепку на одежде: лайфхак
- Заправьте нитку в иголку. Чем изящнее ваша ткань, тем тоньше нужно взять иглу и нить, чтобы не осталось следов.Как убрать затяжку Скриншот из YouTube/уроки шитья от Елены Колесниченко
- С изнанки воткните иглу в ткань точно в место затяжки, но не острием, а ушком. Не вытаскивайте иглу, а оставьте наполовину.Как убрать затяжку Скриншот из YouTube/уроки шитья от Елены Колесниченко
- Потяните нитки из ушка иглы, образуя петлю.Как убрать затяжку Скриншот из YouTube/уроки шитья от Елены Колесниченко
- В эту петельку вставьте нитку затяжки.Как убрать затяжку Скриншот из YouTube/уроки шитья от Елены Колесниченко
- Захватите петлей затяжку и потяните иглу назад.Как убрать затяжку Скриншот из YouTube/уроки шитья от Елены Колесниченко
- Игла вытащит затяжку на изнаночную сторону одежды, не оставляя и следа.Как убрать затяжку Скриншот из YouTube/уроки шитья от Елены Колесниченко
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Ранее мы публиковали простые лайфхаки, как быстро заправить одеяло.