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10 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
10 июля, 07:25
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День Николы Теслы, день праведной Иоанны и преподобного Сампсона – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 10 июля.
10 июля: какой сегодня праздник
10 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 10 июля? День Николы Теслы. Праведной Иоанны, преподобного Сампсона – в православном календаре. Самсон Сеночный – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Владимир, Георгий, Егор, Иван, Петр, Юрий.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 10 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 июля.

  • День Николы Теслы отмечается в честь 165-летнего юбилея сербского ученого, "вдохновенного пророка электричества".
  • День независимости – празднуют Багамские Острова.
  • День государственного флага – отмечает Монголия.

Какой сегодня праздник

10 июля в православной церкви чтится память преподобного Сампсона, Странноприимца, праведной Иоанны мироносицы, преподобного Севира, пресвитера, преподобного Георгия Иверского Святогорца, преподобного Мартина Туровского.

В народе 10 июля почитался Самсон Сеночный или сеногной. В этот период часто шли дожди, а потому скошенное и заготовленное впрок сено намокало и загнивало.

Приметы на 10 июля:

  • дождь на Самсона – лето будет мокрым;
  • солнечная погода – сохранится до самой осени;
  • если сено зеленое – уродится гречиха, а если черное – пшеница.

Интересные и важные события в Украине и мире 10 июля

  • 1878 – в Англии во время футбольного матча впервые прозвучал звук свистка арбитра.
  • 1964 – The Beatles выпустили альбом A Hard Day’s Night, давший старт битломании.
  • 1968 – Эрик Клэптон официально объявил о распаде группы Cream.

Кто родился 10 июля

  • 1856 – Никола Тесла, сербский изобретатель, физик.
  • 1905 – Лев Кассиль, советский писатель.
  • 1918 – Джеймс Олдридж, английский писатель.
  • 1920 – Оуэн Чемберлен, американский физик, создатель атомной бомбы.
  • 1980 – Джессика Симпсон, американская певица, актриса, телеведущая.
  • 1982 – Влад Яма, украинский танцор, судья танцевальных телепроектов.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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