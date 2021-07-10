10 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке сьогодні свято, 10 липня? День Ніколи Тесли. Праведної Іоанни, преподобного Самсона – в православному календарі. Самсон Сіночний – у народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Володимир, Георгій, Єгор, Іван, Петро, Юрій.
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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 10 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 10 липня.
- День Ніколи Тесли відзначається на честь 165-річного ювілею сербського вченого, "натхненного пророка електрики".
- День Незалежності – святкують Багамські Острови.
- День державного прапора – відзначає Монголія.
Яке сьогодні свято
10 липня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Самсона, странноприїмця, праведної Іоани, мироносиці, преподобного Севіра, пресвітера, преподобного Георгія Іверського Святогорця, преподобного Мартина Туровського.
У народі 10 липня шанувався Самсон Сіночний або сіногной. У цей період часто йшли дощі, а тому скошене і заготовлене взапас сіно намокало і загнивало.
Прикмети на 10 липня:
- дощ на Самсона – літо буде мокрим;
- сонячна погода – збережеться до самої осені;
- якщо сіно зелене – вродить гречка, а якщо чорне – пшениця.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 10 липня
- 1878 – в Англії під час футбольного матчу вперше прозвучав звук свистка арбітра.
- 1964 – The Beatles випустили альбом A Hard Day's Night, що дав старт бітломанії.
- 1968 – Ерік Клептон офіційно оголосив про розпад групи Cream.
Хто народився 10 липня
- 1856 – Нікола Тесла, сербський винахідник, фізик.
- 1905 – Лев Кассиль, радянський письменник.
- 1918 – Джеймс Олдрідж, англійський письменник.
- 1920 – Оуен Чемберлен, американський фізик, творець атомної бомби.
- 1980 – Джессіка Сімпсон, американська співачка, актриса, телеведуча.
- 1982 – Влад Яма, український танцюрист, суддя танцювальних телепроектів.
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