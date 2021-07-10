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10 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
10 липня, 07:25
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День Ніколи Тесли, день праведної Іоанни і преподобного Самсона – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 10 липня.
10 липня: яке сьогодні свято
10 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 10 липня? День Ніколи Тесли. Праведної Іоанни, преподобного Самсона – в православному календарі. Самсон Сіночний – у народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Володимир, Георгій, Єгор, Іван, Петро, Юрій.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 10 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 10 липня.

  • День Ніколи Тесли відзначається на честь 165-річного ювілею сербського вченого, "натхненного пророка електрики".
  • День Незалежності – святкують Багамські Острови.
  • День державного прапора – відзначає Монголія.

Яке сьогодні свято

10 липня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Самсона, странноприїмця, праведної Іоани, мироносиці, преподобного Севіра, пресвітера, преподобного Георгія Іверського Святогорця, преподобного Мартина Туровського.

У народі 10 липня шанувався Самсон Сіночний або сіногной. У цей період часто йшли дощі, а тому скошене і заготовлене взапас сіно намокало і загнивало.

Прикмети на 10 липня:

  • дощ на Самсона – літо буде мокрим;
  • сонячна погода – збережеться до самої осені;
  • якщо сіно зелене – вродить гречка, а якщо чорне – пшениця.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 10 липня

  • 1878 – в Англії під час футбольного матчу вперше прозвучав звук свистка арбітра.
  • 1964 – The Beatles випустили альбом A Hard Day's Night, що дав старт бітломанії.
  • 1968 – Ерік Клептон офіційно оголосив про розпад групи Cream.

Хто народився 10 липня

  • 1856 – Нікола Тесла, сербський винахідник, фізик.
  • 1905 – Лев Кассиль, радянський письменник.
  • 1918 – Джеймс Олдрідж, англійський письменник.
  • 1920 – Оуен Чемберлен, американський фізик, творець атомної бомби.
  • 1980 – Джессіка Сімпсон, американська співачка, актриса, телеведуча.
  • 1982 – Влад Яма, український танцюрист, суддя танцювальних телепроектів.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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