10 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День Ніколи Тесли, день праведної Іоанни і преподобного Самсона – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 10 липня.

10 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 10 липня? День Ніколи Тесли. Праведної Іоанни, преподобного Самсона – в православному календарі. Самсон Сіночний – у народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Володимир, Георгій, Єгор, Іван, Петро, Юрій.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 10 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 10 липня.

День Ніколи Тесли відзначається на честь 165-річного ювілею сербського вченого, "натхненного пророка електрики".

День Незалежності – святкують Багамські Острови.

День державного прапора – відзначає Монголія.

Яке сьогодні свято

10 липня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Самсона, странноприїмця, праведної Іоани, мироносиці, преподобного Севіра, пресвітера, преподобного Георгія Іверського Святогорця, преподобного Мартина Туровського.

У народі 10 липня шанувався Самсон Сіночний або сіногной. У цей період часто йшли дощі, а тому скошене і заготовлене взапас сіно намокало і загнивало.

Прикмети на 10 липня:

дощ на Самсона – літо буде мокрим;

сонячна погода – збережеться до самої осені;

якщо сіно зелене – вродить гречка, а якщо чорне – пшениця.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 10 липня

1878 – в Англії під час футбольного матчу вперше прозвучав звук свистка арбітра.

1964 – The Beatles випустили альбом A Hard Day's Night, що дав старт бітломанії.

1968 – Ерік Клептон офіційно оголосив про розпад групи Cream.

Хто народився 10 липня

1856 – Нікола Тесла, сербський винахідник, фізик.

1905 – Лев Кассиль, радянський письменник.

1918 – Джеймс Олдрідж, англійський письменник.

1920 – Оуен Чемберлен, американський фізик, творець атомної бомби.

1980 – Джессіка Сімпсон, американська співачка, актриса, телеведуча.

1982 – Влад Яма, український танцюрист, суддя танцювальних телепроектів.

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