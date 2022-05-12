12 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Международный день медицинской сестры – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 12 мая.

12 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 12 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 12 мая

Международный день медицинской сестры (International Nurses Day) – профессиональный праздник работниц одной из самых гуманных специальностей проводится под эгидой Международной организации Красного креста и Международного Совета медсестер в честь дня рождения Флоренс Найтингейл, основательницы службы сестер милосердия.

Международный день предотвращения синдрома хронической усталости (International Chronic Fatigue Syndrome Awareness Day) – был организован в 1992 году с целью привлечь внимание общественности к данной проблеме.

Именинники 12 мая

День ангела сегодня отмечают Арсений, Артем, Василий, Иван, Федот, Фома.

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Какой сегодня церковный праздник

Икона Девять мучеников Кизицких / Фото: wikipedia.org

12 мая в православной церкви почитаются девять мучеников Кизицких: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона. Чтится память преподобного Амфилохия Почаевского, преподобного Мемнона, чудотворца, мучеников Диодора и Родопиана, диакона, святителя Василия, епископа Захолмского, мученика Иоанна Валаха.

Народный праздник

В народе 12 мая почитались Девять целителей. Люди верили, что святые помогали при телесных болезнях и эпидемиях. В этот день произносили заговор от девяти напастей: "Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили, чтобы человек был от земли чист, от воды светел".

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Приметы на 12 мая

на Девять мучеников категорически нельзя начинать работу в поле без молитвы;

Девять мучеников – благоприятный день для лечения тяжелобольных;

если в полдень подставить лицо теплому ветру, здоровья на целый год прибавится;

на Девять мучеников снятся вещие сны.

Интересные и важные события в Украине и мире 12 мая

996 – в Киеве был освящен первый каменный храм – Десятинная церковь.

1929 – во Львове создана западно-украинская организация писателей "Гроно".

1954 – Украина стала постоянным членом ЮНЕСКО.

2007 – Андрей Данилко в образе Верки Сердючки занял ІІ место на Евровидении-2007.

Кто родился 12 мая

1820 – Флоренс Найтингейл, основательница службы сестер милосердия.

1907 – Кэтрин Хепберн, американская киноактриса.

1924 – Федор Моргун, украинский государственный деятель, агроном.

1966 – Стивен Болдуин, американский актер.

1981 – Рами Малек, американский актер.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.