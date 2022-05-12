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12 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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12 травня, 00:05
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Міжнародний день медичної сестри – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 12 травня.
12 травня: яке сьогодні свято
12 травня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 12 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 12 травня

  • Міжнародний день медичної сестри (International Nurses Day) – професійне свято робітниць однієї з найгуманніших спеціальностей проводиться під егідою Міжнародної організації Червоного хреста та Міжнародної Ради медсестер на честь дня народження Флоренс Найтінгейл, засновниці служби сестер милосердя.
  • Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми (International Chronic Fatigue Syndrome Awareness Day) – був організований у 1992 році з метою привернути увагу громадськості до цієї проблеми.

Іменинники 12 травня

День ангела сьогодні відзначають Арсен, Артем, Василь, Іван, Федот, Хома.

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Яке сьогодні церковне свято

Ікона Дев'ять мучеників Кизицьких
Ікона Дев'ять мучеників Кизицьких

12 травня у православній церкві шануються дев'ять мучеників Кизицьких: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артеми, Магна, Феодота, Фавмасія і Филимона. Вшановується пам'ять преподобного Амфілохія Почаївського, преподобного Мемнона, чудотворця, мучеників Діодора і Родопіана, диякона, святителя Василія, єпископа Захолмського, мученика Іоана Валаха.

Народне свято

У народі 12 травня вшановувалися Дев'ять цілителів. Люди вірили, що святі допомагали при тілесних хворобах та епідеміях. Цього дня промовляли замовляння від дев'яти напастей: "Щоб напасті крові не сушили, по жилах не ходили, пухлини не наводили, кісток не ламали, суглобів не вернули, щоб людина була від землі чиста, від води світла".

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Прикмети на 12 травня

  • на Дев'ять мучеників категорично не можна розпочинати роботу у полі без молитви;
  • Дев'ять мучеників – сприятливий день на лікування тяжкохворих;
  • якщо опівдні підставити обличчя теплому вітру, здоров'я на цілий рік додасться;
  • на дев'ять мучеників сняться пророчі сни.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 12 травня

  • 996 – у Києві було освячено перший кам'яний храм – Десятинну церкву.
  • 1929 – у Львові створено західноукраїнську організацію письменників "Гроно".
  • 1954 – Україна стала постійним членом ЮНЕСКО.
  • 2007 – Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки посів ІІ місце на Євробаченні-2007.

Хто народився 12 травня

  • 1820 – Флоренс Найтінгейл, засновниця служби сестер милосердя.
  • 1907 – Кетрін Хепберн, американська кіноактриса.
  • 1924 – Федір Моргун, український державний діяч, агроном.
  • 1966 – Стівен Болдуін, американський актор.
  • 1981 – Рамі Малек, американський актор.

Раніше ми публікували місячний календар на травень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на травень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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