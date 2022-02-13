13 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 13 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 13 февраля
- Всемирный день радио (World Radio Day) – ежегодно, начиная с 2012 года, под эгидой ЮНЕСКО 13 февраля проводится профессиональный праздник работников связи, который был приурочен к первому выходу в эфир "Радио ООН" в 1946 году. В нынешнем году праздник отмечает 10-летний юбилей.
- День безумной любви к себе – в канун Дня святого Валентина, который является праздником всех влюбленных, многие люди отмечают альтернативный праздник любви к себе. Его главный посыл – посвятить себе весь день.
Именинники 13 февраля
День ангела сегодня отмечают: Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита.
Какой сегодня церковный праздник
13 февраля в православной церкви отмечается Неделя о мытаре и фарисее. Чтится память бессребреников, мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии, святителя Никиты, затворника Киево-Печерского, епископа Новгородского, мучеников Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серапиона и Папия, мученицы Трифены Кизицкой.
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Народный праздник
В народе 13 февраля почитался Никита-пожарник. Святого Никиту считали хранителем от пожаров, огня, молний и жаркого солнца. Люди верили, что святой способен потушить пожары и предотвратить засуху. Потому в этот день обращали внимание на то, как себя ведет огонь в печи, а также молились о защите от этой опасной стихии и от нечистой силы.
Приметы на 13 февраля
- дрова в печи дымят и плохо загораются – к скорой оттепели;
- сильная тяга в очаге, напротив, обещала морозные дни;
- яркое и красное пламя – будут холода;
- если огонь горел белым светом, можно ждать потепления;
- на Никиту-пожарника запрещено неуважительно относиться к огню;
- нельзя в этот день разжигать ссоры – они не скоро угаснут.
Интересные и важные события в Украине и мире 13 февраля
- 1633 – Галилео Галилей прибыл в Рим на суд инквизиции.
- 1895 – французские изобретатели братья Люмьер получили патент на первый кинопроектор.
- 1942 – начался принудительный вывоз украинского населения с оккупированных территорий на работы в Германию.
- 1959 – в продажу поступили первые американские куклы Барби.
Кто родился 13 февраля
- 1769 – Иван Крылов, русский поэт-баснописец, публицист.
- 1873 – Федор Шаляпин, русский оперный и камерный певец.
- 1892 – Мария Литвиненко-Вольгемут, советская украинская оперная певица, актриса, педагог.
- 1903 – Жорж Сименон, бельгийский писатель, мастер детектива.
- 1909 – Виктор Иванов, украинский советский кинорежиссер, сценарист.
- 1933 – Лев Перфилов, советский и украинский актер театра и кино.
- 1950 – Питер Гэбриэл, английский музыкант, певец, продюсер.
- 1974 – Робби Уильямс, британский певец, актер.
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