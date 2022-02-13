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13 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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13 февраля, 07:25
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10-летний юбилей Всемирного дня радио – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 13 февраля
13 февраля: какой сегодня праздник
13 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 13 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 13 февраля

  • Всемирный день радио (World Radio Day) – ежегодно, начиная с 2012 года, под эгидой ЮНЕСКО 13 февраля проводится профессиональный праздник работников связи, который был приурочен к первому выходу в эфир "Радио ООН" в 1946 году. В нынешнем году праздник отмечает 10-летний юбилей.
  • День безумной любви к себе – в канун Дня святого Валентина, который является праздником всех влюбленных, многие люди отмечают альтернативный праздник любви к себе. Его главный посыл – посвятить себе весь день.

Именинники 13 февраля

День ангела сегодня отмечают: Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита.

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Какой сегодня церковный праздник

13 февраля в православной церкви отмечается Неделя о мытаре и фарисее. Чтится память бессребреников, мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии, святителя Никиты, затворника Киево-Печерского, епископа Новгородского, мучеников Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серапиона и Папия, мученицы Трифены Кизицкой.

Народный праздник

В народе 13 февраля почитался Никита-пожарник. Святого Никиту считали хранителем от пожаров, огня, молний и жаркого солнца. Люди верили, что святой способен потушить пожары и предотвратить засуху. Потому в этот день обращали внимание на то, как себя ведет огонь в печи, а также молились о защите от этой опасной стихии и от нечистой силы.

Приметы на 13 февраля

  • дрова в печи дымят и плохо загораются – к скорой оттепели;
  • сильная тяга в очаге, напротив, обещала морозные дни;
  • яркое и красное пламя – будут холода;
  • если огонь горел белым светом, можно ждать потепления;
  • на Никиту-пожарника запрещено неуважительно относиться к огню;
  • нельзя в этот день разжигать ссоры – они не скоро угаснут.

Интересные и важные события в Украине и мире 13 февраля

  • 1633 – Галилео Галилей прибыл в Рим на суд инквизиции.
  • 1895 – французские изобретатели братья Люмьер получили патент на первый кинопроектор.
  • 1942 – начался принудительный вывоз украинского населения с оккупированных территорий на работы в Германию.
  • 1959 – в продажу поступили первые американские куклы Барби.

Кто родился 13 февраля

  • 1769 – Иван Крылов, русский поэт-баснописец, публицист.
  • 1873 – Федор Шаляпин, русский оперный и камерный певец.
  • 1892 – Мария Литвиненко-Вольгемут, советская украинская оперная певица, актриса, педагог.
  • 1903 – Жорж Сименон, бельгийский писатель, мастер детектива.
  • 1909 – Виктор Иванов, украинский советский кинорежиссер, сценарист.
  • 1933 – Лев Перфилов, советский и украинский актер театра и кино.
  • 1950 – Питер Гэбриэл, английский музыкант, певец, продюсер.
  • 1974 – Робби Уильямс, британский певец, актер.

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2022 года: благоприятные и опасные дни.

Ольга Козачок
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