13 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

10-річний ювілей Всесвітнього дня радіо – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 13 лютого

13 лютого: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 13 лютого 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 13 лютого

Всесвітній день радіо (World Radio Day) – щороку, починаючи з 2012 року, під егідою ЮНЕСКО 13 лютого проводиться професійне свято працівників зв'язку, яке було присвячене першому виходу в ефір "Радіо ООН" у 1946 році. Цьогоріч свято відзначає 10-річний ювілей.

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Іменинники 13 лютого

День ангела сьогодні відзначають: Опанас, Віктор, Іван, Ілля, Микита.

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Яке сьогодні церковне свято

13 лютого у православній церкві відзначається Тиждень про митаря та фарисея. Вшановується пам'ять безсрібників, мучеників Кира та Іоанна і з ними мучениці Опанасії і дочок її Феодотії, Феоктисти та Євдоксії, святителя Микити, затворника Києво-Печерського, єпископа Новгородського, мучеників Вікторина, Віктора, Никифора, Клавдія, Діодора, Серапіона і Папія, мучениці Трифени Кізіцької.

Народне свято

У народі 13 лютого вшановувався Микита-пожежник. Святого Микиту вважали охоронцем від пожеж, вогню, блискавок та жаркого сонця. Люди вірили, що святий здатен загасити пожежу та запобігти посусі. Тому цього дня звертали увагу на те, як поводиться вогонь у печі, а також молилися про захист від цієї небезпечної стихії та від нечистої сили.

Прикмети на 13 лютого

дрова в печі димлять і погано горять – до швидкої відлиги;

сильна тяга у вогнищі, навпаки, обіцяла морозні дні;

яскраве та червоне полум'я – будуть холоди;

якщо вогонь горів білим світлом, можна чекати на потепління;

на Микиту-пожежника заборонено зневажливо ставитися до вогню;

не можна цього дня розпалювати сварки – вони не скоро згаснуть.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 13 лютого

1633 – Галілео Галілей прибув до Риму на суд інквізиції.

1895 – французькі винахідники брати Люм'єр отримали патент на перший кінопроектор.

1942 – розпочався примусовий вивіз українського населення з окупованих територій на роботи до Німеччини.

1959 – у продаж надійшли перші американські ляльки Барбі.

Хто народився 13 лютого

1769 – Іван Крилов, російський поет-байкар, публіцист.

1873 – Федір Шаляпін, російський оперний та камерний співак.

1892 – Марія Литвиненко-Вольгемут, радянська українська оперна співачка, актриса, педагог.

1903 – Жорж Сіменон, бельгійський письменник, майстер детективу.

1909 – Віктор Іванов, український радянський кінорежисер, сценарист.

1933 – Лев Перфілов, радянський та український актор театру і кіно.

1950 – Пітер Гебріел, англійський музикант, співак, продюсер.

1974 – Роббі Вільямс, британський співак, актор.

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