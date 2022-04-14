14 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Бенгальский Новый год – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 14 апреля.

14 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 14 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 14 апреля

Новый год (Rongali Bihu) – национальный праздник, который отмечается во многих штатах Индии и других азиатских странах и знаменует начало солнечного года. Бенгальский Новый год основан на индуистском солнечном календаре. В 2016 году ЮНЕСКО внесла этот праздник в список нематериального культурного наследия человечества.

Именинники 14 апреля

День ангела сегодня отмечают: Ефим, Иван, Макар, Мария, Сергей.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

14 апреля в православной церкви чтится память преподобной Марии Египетской, преподобного Геронтия, канонарха Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Макария, игумена Пеликитской обители, мучеников Геронтия и Василида, праведного Ахаза.

У католиков в 2022 году 14 апреля отмечается Великий или Страстной четверг. В этот день вспоминается Тайная Вечеря и установление Иисусом Христом таинства Евхаристии – Святого Причастия.

Народный праздник

В народе 14 апреля почитали святую Марию Египетскую. Святой молились о защите от сглаза и дурного слова. К этому времени у крестьян обычно заканчивались запасы осеннего урожая, зато появлялась молодая зелень, крапива и щавель, из которых и готовили еду.

Реклама

Приметы на 14 апреля

в этот день пробуждается домовой;

если вода широко разливается – летом луга будут зелены;

не видно звезд на Марью – до лета установится теплая погода.

Интересные и важные события в Украине и мире 14 апреля

1894 – состоялась первая публичная демонстрация кинопроектора Эдисона.

1900 – в Париже открылась крупнейшая в Европе международная выставка.

1912 – британский трансатлантический пароход "Титаник" столкнулся с айсбергом.

1981 – закончился первый пилотируемый полет по программе "Спейс Шаттл".

Кто родился 14 апреля

1695 – Пьетро Гварнери, итальянский скрипичный мастер.

1924 – Мария Харченко, украинская певица и актриса театра.

1945 – Ричи Блэкмор, британский рок-музыкант, композитор, участник групп Deep Purple, Rainbow.

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2022 года: благоприятные и опасные дни.