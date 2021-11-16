Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами 🚫 Жесткий карантин в Украине ⚽ Отбор на ЧМ-2022 📲 Операция Цифровизация

Создаем уют

Чистим пальто

Храним украшения

Как садить лещину

Уход за животными

Путешествие на авто
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

16 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
16 ноября, 07:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
День работников радио, телевидения и связи Украины, Международный день терпимости – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 16 ноября.
16 ноября: какой сегодня праздник
16 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 16 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 16 ноября

  • Международный день терпимости (International Day for Tolerance) – организован в 1995 году и проводится под эгидой ООН под девизом: все люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и правах.
  • Международный день борьбы с анорексией проводится с 2005 года с целью обратить внимание людей на отклонения в питании и заболевания, связанные с отсутствием чувства голода.
  • Всемирный день пуговиц – оригинальный праздник, основанный американским Национальным пуговичным обществом в 1938 году в честь популярной застежки.

Именинники 16 ноября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Анна, Богдан, Василий, Викентий, Владимир, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Федот.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

16 ноября в православной церкви чтится память мучеников Акепсима, епископа, Иосифа, пресвитера, и Аифала, диакона, мучеников Аттика, Агапия, Евдоксия, Катерия, Истукария, Пактия, Никтополиона и воинов их, преподобного Акепсима, преподобной Снандулии. Обновление храма великомученика Георгия в Лидде.

Народный праздник

В народе 16 ноября чествовалась Анна Холодная, которую издавна считали покровительницей девушек, а еще людей, занимающихся творчеством. В этот период среди девушек были популярны вечерние работы и посиделки в домах, а еще гадания. Девушки занимались рукоделием, пряли, ткали. По их работе судили о том, насколько они хорошие хозяйки.

Приметы на 16 ноября:

  • если на Анну Холодную дрова в печи жарко горят – к буре;
  • снег выпал, а листья еще не облетели – будет тяжелый год;
  • тучи нависли низко над землей – приближается стужа;
  • Анна без снега – можно не ждать хлеба;
  • в этот день нельзя выходить из дому без надобности.

Интересные и важные события в Украине и мире 16 ноября

  • 1924 – стартовало вещание на первой украинской радиостанции "Украинское радио".
  • 1938 – день рождения спортивной дисциплины самбо.
  • 1945 – день образования ЮНЕСКО.
  • 1950 – день создания Всемирного совета мира.

Кто родился 16 ноября

  • 1873 – Уильям Хэнди, американский певец, композитор, трубач, "отец блюза".
  • 1930 – Александр Сацкий – украинский советский писатель, сценарист.
  • 1958 – Александр Малинин, советский и российский эстрадный певец, композитор.
  • 1964 – Дайана Кролл, канадская джазовая певица и пианистка.

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на ноябрь 2021 года.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Лайфхак недели
Как оборудовать помещение для животных
Хакнуть
Легко справляетесь с чисткой киви?
Лунный календарь на неделю
8 - 14 ноября
Как Луна влияет на нашу жизнь
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Что нужно делать?
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять