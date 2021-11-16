16 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День работников радио, телевидения и связи Украины, Международный день терпимости – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 16 ноября.

16 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 16 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 16 ноября

День работников радио, телевидения и связи Украины – свой профессиональный праздник, начиная с 1994 года, отмечают люди, которые трудятся в отрасли радио, телевидения и телекоммуникации.

Международный день терпимости (International Day for Tolerance) – организован в 1995 году и проводится под эгидой ООН под девизом: все люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и правах.

Международный день борьбы с анорексией проводится с 2005 года с целью обратить внимание людей на отклонения в питании и заболевания, связанные с отсутствием чувства голода.

Всемирный день пуговиц – оригинальный праздник, основанный американским Национальным пуговичным обществом в 1938 году в честь популярной застежки.

Именинники 16 ноября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Анна, Богдан, Василий, Викентий, Владимир, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Федот.

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Какой сегодня церковный праздник

16 ноября в православной церкви чтится память мучеников Акепсима, епископа, Иосифа, пресвитера, и Аифала, диакона, мучеников Аттика, Агапия, Евдоксия, Катерия, Истукария, Пактия, Никтополиона и воинов их, преподобного Акепсима, преподобной Снандулии. Обновление храма великомученика Георгия в Лидде.

Народный праздник

В народе 16 ноября чествовалась Анна Холодная, которую издавна считали покровительницей девушек, а еще людей, занимающихся творчеством. В этот период среди девушек были популярны вечерние работы и посиделки в домах, а еще гадания. Девушки занимались рукоделием, пряли, ткали. По их работе судили о том, насколько они хорошие хозяйки.

Приметы на 16 ноября:

если на Анну Холодную дрова в печи жарко горят – к буре;

снег выпал, а листья еще не облетели – будет тяжелый год;

тучи нависли низко над землей – приближается стужа;

Анна без снега – можно не ждать хлеба;

в этот день нельзя выходить из дому без надобности.

Интересные и важные события в Украине и мире 16 ноября

1924 – стартовало вещание на первой украинской радиостанции "Украинское радио".

1938 – день рождения спортивной дисциплины самбо.

1945 – день образования ЮНЕСКО.

1950 – день создания Всемирного совета мира.

Кто родился 16 ноября

1873 – Уильям Хэнди, американский певец, композитор, трубач, "отец блюза".

1930 – Александр Сацкий – украинский советский писатель, сценарист.

1958 – Александр Малинин, советский и российский эстрадный певец, композитор.

1964 – Дайана Кролл, канадская джазовая певица и пианистка.

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