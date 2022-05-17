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17 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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17 мая, 06:05
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Всемирный день электросвязи и информационного общества – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 17 мая.
17 мая: какой сегодня праздник
17 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 17 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 17 мая

  • Всемирный день электросвязи и информационного общества (World Telecommunication and Information Society Day) – профессиональный праздник людей, работающих в IT-сфере, проводится под эгидой ООН с 2006 года.
  • Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией (World Hypertension Day) – проводится с целью информированности людей о серьезных осложнениях высокого давления.
  • День пульмонолога – профессиональный праздник врачей, которые специализируются в диагностике и лечении заболеваний органов дыхания.
  • Международный день борьбы с гомофобией – проводится с целью отмены дискриминации людей с нетрадиционной ориентацией.

Именинники 17 мая

День ангела сегодня отмечают: Иван, Исаакий, Кирилл, Климент, Леонтий, Мария, Никита, Никифор, Николай, Пелагея.

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Какой сегодня церковный праздник

Мученица Пелагея
Мученица Пелагея / Фото: Pinterest

17 мая в православной церкви чтится память мученицы Пелагеи, девы Тарсийской, священномученика Эразма, епископа Формийского, священномученика Альвиана, епископа Анейского и учеников его, священномученика Сильвана, епископа Газского, и с ним 40 мучеников.

Народный праздник

В народе 17 мая почиталась Пелагея Заступница. Святую Пелагею издавна считали покровительницей птиц и защитницей невинных девушек, а также всех несправедливо обиженных.

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Приметы на 17 мая

  • на Пелагею что посеешь, то и пожнешь;
  • если журавли гнездятся высоко – хлеб в низинах будет преть;
  • утро без росы – скоро погода переменится;
  • кукушка кукует о хорошей погоде.

Интересные и важные события в Украине и мире 17 мая

  • 1861 – первое в мире туристическое бюро Томаса Кука организовало путешествие из Лондона в Париж первой туристической группе.
  • 1861 – прошла первая презентация цветной фотографии по технике, предложенной шотландцем Джеймсом Максвеллом.
  • 1865 – в Париже подписано первое международное Телеграфное Соглашение и основан Международный союз электросвязи.

Кто родился 17 мая

  • 1908 – Леонид Первомайский, украинский литератор.
  • 1904 – Жан Габен, французский актер.
  • 1942 – Никола Труссарди, итальянский модельер и дизайнер, основатель известного бренда.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

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Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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