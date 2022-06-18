18 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Международный день пикника и День устойчивой гастрономии – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 18 июня.

18 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 18 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 18 июня

День устойчивой гастрономии (Sustainable Gastronomy Day) – кулинарный праздник мирового значения проводится под эгидой ООН с 2016 года с целью развития сельского хозяйства, продовольственной безопасности, производства продуктов питания и сохранения биоразнообразия.

Международный день пикника (International Picnic Day) – свой праздник отмечают все любители вкусного, активного и веселого отдыха на природе.

Международный день паники (International Panic Day) – своеобразный и неофициальный праздник, который проводится с целью выпустить пар и не давать стрессовым факторам накапливаться в сознании человека.

Всемирный день гармонии – отмечают те, кто ценит красоту снаружи и внутри, а также порядок, соразмерность и целостность.

День участкового офицера полиции – профессиональный праздник отмечается в Украине, начиная с 2004 года.

Именинники 18 июня

День ангела сегодня отмечают: Василиса, Виктор, Галина, Георгий, Гордей, Дмитрий, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Николай, Павел, Петр, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

Игоревская икона Божией Матери / Фото: Pinterest

18 июня в православной церкви проводится отдание праздника Пятидесятницы. Перенесение мощей блаженного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского. Чтится память священномученика Дорофея, епископа Тирского, блаженного Константина, митрополита Киевского и всея Руси, мучеников Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Иринея и Памвона, преподобного Феодора чудотворца, преподобного Анувия, отшельника Египетского, преподобного Дорофея, из обители аввы Серида. Празднуется Игоревская икона Божией Матери.

Народный праздник

В народе 18 июня отмечался Дорофеев день. Считалось, что в этот период самые короткие ночи в году, которые называли воробьиными, а еще зацветает сон-трава.

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Приметы на 18 июня

тепло на Дорофея – зерно будет крупным;

если в первой половине дня выполоть сорняки, то они больше не вырастут;

на Дорофея снятся вещие сны.

Интересные и важные события в Украине и мире 18 июня

1889 – день рождения детской коляски.

1939 – на могиле Тараса Шевченко в Каневе установлен памятник.

1996 – Украина принята в состав Конференции по разоружению.

Кто родился 18 июня

1942 – Пол Маккартни, английский музыкант, участник группы The Beatles.

1949 – братья Лех и Ярослав Качиньские, польские политические деятели.

1964 – Кость Павляк, украинский бард, поэт, писатель.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.