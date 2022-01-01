2 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День научной фантастики – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 2 января.

2 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 2 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 2 января

День научной фантастики (Science Fiction Day) – ежегодно на 2 января приходится неофициальный праздник любителей и поклонников научной фантастики в литературе, кино и других видах искусства. Праздник приурочен ко дню рождения видного писателя-фантаста ХХ века Айзека Азимова.

Именинники 2 января

День ангела сегодня отмечают: Антон, Даниил, Иван, Игнатий.

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Какой сегодня церковный праздник

2 января в православной церкви чтится память священномученика Игнатия Богоносца, праведного Иоанна Кронштадтского, преподобного архимандрита Игнатия Печерского, Киево-Печерского, в Дальних пещерах, святителя Филогония, епископа Антиохийского, святителя архиепископа Даниила Сербского, празднование икон Божией Матери Новодворской и Леньковской, именуемой "Спасительница утопающих".

Народный праздник

В народе 2 января отмечался Игнатьев день, который был посвящен отчему дому, где человек родился, вырос и получил благословение на свою жизнь. А самому святому молились о сохранении родного дома от всяческих напастей. Также этот день называли яблочным и с деревьев в саду сбивали снег для лучшего урожая.

Приметы на 2 января

если на Игнатия счистить снег с яблонь, летом хорошо уродят яблоки;

на Игнатия проводили крестный ход с иконой вокруг села, чтобы защититься от беды;

в этот день нельзя обижать родственников, особенно родителей;

нельзя брать деньги в долг, чтобы избежать бедности;

погода на Игнатия предсказывает, каким будет август.

Интересные и важные события в Украине и мире 2 января

1649 – казацкое войско Богдана Хмельницкого вернулось в Киев после похода на Западную Украину.

1839 – Луи Дагер осуществил первую фотосъемку Луны.

1843 – в Дрезденской придворной опере состоялась первая постановка оперы Рихарда Вагнера "Летучий голландец".

1959 – в СССР запущена первая автоматическая межпланетная станция "Луна-1".

Кто родился 2 января

1920 – Айзек Азимов, американский писатель-фантаст, популяризатор науки.

1921 – Евгения Ханаева, советская актриса театра и кино.

1937 – Виктор Ильченко, советский артист эстрады, театра и кино.

1950 – Надежда Гуменюк, украинская поэтесса, прозаик, публицист.

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