2 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке народне і православне свято в українців 2 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 2 січня
- День наукової фантастики (Science Fiction Day) – щороку на 2 січня припадає неофіційне свято любителів та шанувальників наукової фантастики у літературі, кіно та інших видах мистецтва. Свято присвячене дню народження відомого письменника-фантаста ХХ століття Айзека Азімова.
Іменинники 2 січня
День ангела сьогодні відзначають: Антон, Данило, Іван, Ігнатій.
Яке сьогодні церковне свято
2 січня в православній церкві вшановується пам'ять священномученика Ігнатія Богоносця, праведного Іоанна Кронштадтського, преподобного архімандрита Ігнатія Печерського, Києво-Печерського, в Дальніх печерах, святителя Філогонія, єпископа Антиохійського, святителя архієпископа Данила Сербського, святкування ікон Божої Матері Новодвірської і Леньківської, іменованої "Рятівниця потопаючих".
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Народне свято
У народі 2 січня відзначався Ігнатьєв день, який був присвячений батьківському будинку, де людина народилася, виросла і отримала благословення на своє життя. А самому святому молилися про збереження рідного дому від усіляких напастей. Також цей день називали яблучним і з дерев у саду збивали сніг для найкращого врожаю.
Прикмети на 2 січня
- якщо на Ігнатія зчистити сніг із яблунь, улітку добре вродять яблука;
- на Ігнатія проводили хресну ходу з іконою навколо села, щоб захиститися від біди;
- цього дня не можна кривдити родичів, особливо батьків;
- не можна брати гроші у борг, щоб уникнути бідності;
- погода на Ігнатія передбачає, яким буде серпень.
Цікаві та важливі події в Україні та світі 2 січня
- 1649 – козацьке військо Богдана Хмельницького повернулося до Києва після походу на Західну Україну.
- 1839 – Луї Дагер здійснив першу фотозйомку Місяця.
- 1843 – у Дрезденській придворній опері відбулася перша постановка опери Ріхарда Вагнера "Летючий голландець".
- 1959 – в СРСР запущено першу автоматичну міжпланетну станцію "Луна-1".
Хто народився 2 січня
- 1920 – Айзек Азімов, американський письменник-фантаст, популяризатор науки.
- 1921 – Євгенія Ханаєва, радянська актриса театру і кіно.
- 1937 – Віктор Ільченко, радянський артист естради, театру і кіно.
- 1950 – Надія Гуменюк, українська поетеса, прозаїк, публіцист.
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