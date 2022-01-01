Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🤖 Техніка майбутнього 🇺🇦 Що думає Україна? 🎙 Слухаємо звуки зими 🎄 Що зміниться з 1 січня

Handmade сніжинки

Ворожимо на Різдво

Декор з мандарин

Ялинкові прикраси

Піст до Різдва

Календар подарунків
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

2 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 січня, 07:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
День наукової фантастики – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 2 січня.
2 січня: яке сьогодні свято
2 січня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 2 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 2 січня

  • День наукової фантастики (Science Fiction Day) – щороку на 2 січня припадає неофіційне свято любителів та шанувальників наукової фантастики у літературі, кіно та інших видах мистецтва. Свято присвячене дню народження відомого письменника-фантаста ХХ століття Айзека Азімова.

Іменинники 2 січня

День ангела сьогодні відзначають: Антон, Данило, Іван, Ігнатій.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

2 січня в православній церкві вшановується пам'ять священномученика Ігнатія Богоносця, праведного Іоанна Кронштадтського, преподобного архімандрита Ігнатія Печерського, Києво-Печерського, в Дальніх печерах, святителя Філогонія, єпископа Антиохійського, святителя архієпископа Данила Сербського, святкування ікон Божої Матері Новодвірської і Леньківської, іменованої "Рятівниця потопаючих".

Народне свято

У народі 2 січня відзначався Ігнатьєв день, який був присвячений батьківському будинку, де людина народилася, виросла і отримала благословення на своє життя. А самому святому молилися про збереження рідного дому від усіляких напастей. Також цей день називали яблучним і з дерев у саду збивали сніг для найкращого врожаю.

Прикмети на 2 січня

  • якщо на Ігнатія зчистити сніг із яблунь, улітку добре вродять яблука;
  • на Ігнатія проводили хресну ходу з іконою навколо села, щоб захиститися від біди;
  • цього дня не можна кривдити родичів, особливо батьків;
  • не можна брати гроші у борг, щоб уникнути бідності;
  • погода на Ігнатія передбачає, яким буде серпень.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 2 січня

  • 1649 – козацьке військо Богдана Хмельницького повернулося до Києва після походу на Західну Україну.
  • 1839 – Луї Дагер здійснив першу фотозйомку Місяця.
  • 1843 – у Дрезденській придворній опері відбулася перша постановка опери Ріхарда Вагнера "Летючий голландець".
  • 1959 – в СРСР запущено першу автоматичну міжпланетну станцію "Луна-1".

Хто народився 2 січня

  • 1920 – Айзек Азімов, американський письменник-фантаст, популяризатор науки.
  • 1921 – Євгенія Ханаєва, радянська актриса театру і кіно.
  • 1937 – Віктор Ільченко, радянський артист естради, театру і кіно.
  • 1950 – Надія Гуменюк, українська поетеса, прозаїк, публіцист.

Раніше ми розповідали про вихідних на Новий рік-2022 в Україні: скільки відпочиватимемо на свята.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться
Грошовий гороскоп на 2022
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто розбагатіє?
Місячний календар на тиждень
27 грудня - 2 січня
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у січні
Місячний календар
Що треба робити?

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти