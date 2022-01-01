2 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День наукової фантастики – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 2 січня.

2 січня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 2 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 2 січня

День наукової фантастики (Science Fiction Day) – щороку на 2 січня припадає неофіційне свято любителів та шанувальників наукової фантастики у літературі, кіно та інших видах мистецтва. Свято присвячене дню народження відомого письменника-фантаста ХХ століття Айзека Азімова.

Іменинники 2 січня

День ангела сьогодні відзначають: Антон, Данило, Іван, Ігнатій.

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Яке сьогодні церковне свято

2 січня в православній церкві вшановується пам'ять священномученика Ігнатія Богоносця, праведного Іоанна Кронштадтського, преподобного архімандрита Ігнатія Печерського, Києво-Печерського, в Дальніх печерах, святителя Філогонія, єпископа Антиохійського, святителя архієпископа Данила Сербського, святкування ікон Божої Матері Новодвірської і Леньківської, іменованої "Рятівниця потопаючих".

Народне свято

У народі 2 січня відзначався Ігнатьєв день, який був присвячений батьківському будинку, де людина народилася, виросла і отримала благословення на своє життя. А самому святому молилися про збереження рідного дому від усіляких напастей. Також цей день називали яблучним і з дерев у саду збивали сніг для найкращого врожаю.

Прикмети на 2 січня

якщо на Ігнатія зчистити сніг із яблунь, улітку добре вродять яблука;

на Ігнатія проводили хресну ходу з іконою навколо села, щоб захиститися від біди;

цього дня не можна кривдити родичів, особливо батьків;

не можна брати гроші у борг, щоб уникнути бідності;

погода на Ігнатія передбачає, яким буде серпень.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 2 січня

1649 – козацьке військо Богдана Хмельницького повернулося до Києва після походу на Західну Україну.

1839 – Луї Дагер здійснив першу фотозйомку Місяця.

1843 – у Дрезденській придворній опері відбулася перша постановка опери Ріхарда Вагнера "Летючий голландець".

1959 – в СРСР запущено першу автоматичну міжпланетну станцію "Луна-1".

Хто народився 2 січня

1920 – Айзек Азімов, американський письменник-фантаст, популяризатор науки.

1921 – Євгенія Ханаєва, радянська актриса театру і кіно.

1937 – Віктор Ільченко, радянський артист естради, театру і кіно.

1950 – Надія Гуменюк, українська поетеса, прозаїк, публіцист.

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