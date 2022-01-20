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20 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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20 января, 07:25
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День осведомленности о пингвинах – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 20 января.
20 января: какой сегодня праздник
20 января: какой сегодня праздник / Фото: Pixabay

Какой народный и православный праздник у украинцев 20 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 20 января

  • День Автономной Республики Крым – ежегодно отмечается с 2009 года в честь состоявшегося 20 января 1991 года всекрымского референдума, на котором жители полуострова высказались за восстановление Крымской автономии.
  • День осведомленности о пингвинах (Penguin Awareness Day) – экологический праздник, проводимый в мире с целью повысить знания людей о пингвинах, направить внимание на сохранение численности и мест обитания этих птиц.
  • Всемирный день любителей сыра (Cheese Lover's Day) – проводится 20 января во многих странах среди поклонников и производителей этого популярного молочного продукта.

Именинники 20 января

День ангела сегодня отмечают: Афанасий, Василий, Иван.

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Какой сегодня церковный праздник

20 января в православной церкви отмечается попразднство Богоявления, а также собор честного и славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Народный праздник

В народе 20 января почитался Иван-бражник. В этот день перед тем как сесть за стол важно было соблюсти ритуал и выпить крещенскую воду, которая заряжала энергией и здоровьем. В период с Рождества и до самой Масленицы играли свадьбы, которые часто проводили без согласия невесты или жениха. А потому на Ивана-бражника молодые запивали горе супружества без взаимной любви – считалось, что тогда в семейной жизни будет меньше слез.

Приметы на 20 января

  • ясная погода на Ивана-бражника – к засушливому лету;
  • снежный и пасмурный день – к богатому урожаю;
  • утренний туман стоит над водой – год будет хлебным;
  • метель на Ивана – снегопад на Масленицу;
  • если праздновать раз в месяц – будешь веселым, а если частить каждый день – будешь голым.

Интересные и важные события в Украине и мире 20 января

  • 1661 – во Львове был основан университет Казимира, ныне Львовский национальный университет им. Ивана Франко.
  • 1915 – в ходе Первой мировой войны началась Карпатская битва.
  • 1918 – в Киеве открылся всеукраинский церковный собор.
  • 1991 – состоялся общекрымский референдум, в результате которого была воссоздана Крымская автономная республика.

Кто родился 20 января

  • 1775 – Андре Мари Ампер, французский физик, математик, естествоиспытатель.
  • 1865 – Михаил Туган-Барановский, российский и украинский экономист, социолог, историк.
  • 1910 – Джой Адамсон, австрийская и британская натуралистка, писательница.
  • 1920 – Федерико Феллини, итальянский кинорежиссер, сценарист.
  • 1946 – Дэвид Линч, американский кинорежиссер, сценарист.

Ранее мы публиковали лунный календарь на январь 2022 года: благоприятные и опасные дни.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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