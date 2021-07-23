23 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Всемирный день китов и дельфинов, день преподобного Антония Киево-Печерского – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 23 июля.

23 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 23 июля 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня праздник, 23 июля

Всемирный день китов и дельфинов (World Whale and Dolphin Day) – ежегодный экологический праздник, который проводится с целью запретить убийство и отлов этих животных.

Годовщина июльской революции 1952 года – отмечается в Египте.

День дружбы – отмечается в Боливии.

День менестреля празднуют Аргентина и Уругвай.

Именинники 23 июля

День ангела сегодня отмечают: Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Петр.

Какой сегодня церковный праздник

23 июля в православной церкви чтится память мучеников 45-х в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Ианикита, Сисинию Меня, Вирилада и других, преподобного Антония Киево-Печерского, Киевского, начальника всех русских монахов, преподобного Силуана, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мученика Аполлония, мучеников Вианора и Силуана, преподобных отшельников египетских, огнем и дымом замученных.

В народе 23 июля чествовался Антоний Громоносец. По наблюдениям людей, в этот период проходили самые сильные летние грозы, а потому и приметы дня связаны с громом.

Приметы на 23 июля

глухой гром предвещает тихий дождь.

гулкий гром знаменует ливень.

гром в постный день (среду или пятницу) – к богатому улову рыбы.

Интересные и важные события в Украине и мире 23 июля

971 – Киевская Русь и Византийская империя заключили мирный договор.

1888 – в Киеве установлен памятник Богдану Хмельницкому.

1965 – состоялась премьера комедии Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

1982 – принят повсеместный запрет вылова китов в коммерческих целях.

Кто родился 23 июля

1859 – Владимир Палладин, русский ученый, основоположник школы биохимиков растений.

1915 – Михаил Матусовский, советский поэт-песенник.

1946 – Энди Маккей, британский музыкант, композитор, участник группы Roxy Music.

1961 – Мартин Гор, английский музыкант, участник группы Depeche Mode.

1989 – Дэниел Рэдклифф, английский актер, исполнитель роли Гарри Поттера.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.