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23 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
23 июля, 07:25
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Всемирный день китов и дельфинов, день преподобного Антония Киево-Печерского – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 23 июля.
23 июля: какой сегодня праздник
23 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 23 июля 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

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Какой сегодня праздник, 23 июля

  • Всемирный день китов и дельфинов (World Whale and Dolphin Day) – ежегодный экологический праздник, который проводится с целью запретить убийство и отлов этих животных.
  • Годовщина июльской революции 1952 года – отмечается в Египте.
  • День дружбы – отмечается в Боливии.
  • День менестреля празднуют Аргентина и Уругвай.

Именинники 23 июля

День ангела сегодня отмечают: Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Петр.

Какой сегодня церковный праздник

23 июля в православной церкви чтится память мучеников 45-х в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Ианикита, Сисинию Меня, Вирилада и других, преподобного Антония Киево-Печерского, Киевского, начальника всех русских монахов, преподобного Силуана, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мученика Аполлония, мучеников Вианора и Силуана, преподобных отшельников египетских, огнем и дымом замученных.

В народе 23 июля чествовался Антоний Громоносец. По наблюдениям людей, в этот период проходили самые сильные летние грозы, а потому и приметы дня связаны с громом.

Приметы на 23 июля

  • глухой гром предвещает тихий дождь.
  • гулкий гром знаменует ливень.
  • гром в постный день (среду или пятницу) – к богатому улову рыбы.

Интересные и важные события в Украине и мире 23 июля

  • 971 – Киевская Русь и Византийская империя заключили мирный договор.
  • 1888 – в Киеве установлен памятник Богдану Хмельницкому.
  • 1965 – состоялась премьера комедии Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".
  • 1982 – принят повсеместный запрет вылова китов в коммерческих целях.

Кто родился 23 июля

  • 1859 – Владимир Палладин, русский ученый, основоположник школы биохимиков растений.
  • 1915 – Михаил Матусовский, советский поэт-песенник.
  • 1946 – Энди Маккей, британский музыкант, композитор, участник группы Roxy Music.
  • 1961 – Мартин Гор, английский музыкант, участник группы Depeche Mode.
  • 1989 – Дэниел Рэдклифф, английский актер, исполнитель роли Гарри Поттера.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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