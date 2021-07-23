23 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято к українців 23 липня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.
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Яке сьогодні свято, 23 липня
- Всесвітній день китів і дельфінів (World Whale and Dolphin Day) – щорічне екологічне свято, яке проводиться з метою заборонити вбивство і вилов цих тварин.
- Річниця липневої революції 1952 року – відзначається в Єгипті.
- День дружби – відзначається в Болівії.
- День менестреля святкують Аргентина і Уругвай.
Іменинники 23 липня
День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Петро.
Який сьогодні церковне свято
23 липня в православній церкві шанується пам'ять мучеників 45-ох у Нікополі Вірменському: Леонтія, Маврикія, Даниїла, Антонія, Олександра, Іаникита, Сисинія, Менея, Вирилада та інших, преподобного Антонія Києво-Печерського, Київського, начальника всіх руських ченців, преподобного Силуана, схимника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, мученика Аполлонія, мучеників Віанора й Силуана, преподобних пустельників єгипетських, вогнем і димом заморених.
У народі 23 липня вшановувався Антоній Громоносець. За спостереженнями людей, в цей період проходили найсильніші літні грози, а тому і прикмети дня пов'язані з громом.
Прикмети на 23 липня
- глухий грім віщує тихий дощ;
- гучний грім знаменує зливу;
- грім у пісний день (середу або п'ятницю) – до багатого улову риби.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 23 липня
- 971 – Київська Русь і Візантійська імперія уклали мирний договір.
- 1888 – в Києві встановлено пам'ятник Богдану Хмельницькому.
- 1965 – відбулася прем'єра комедії Леоніда Гайдая "Операція "И" та інші пригоди Шурика".
- 1982 – прийнята повсюдна заборона вилову китів у комерційних цілях.
Хто народився 23 липня
- 1859 – Володимир Палладін, російський вчений, основоположник школи біохіміків рослин.
- 1915 – Михайло Матусовський, радянський поет-пісняр.
- 1946 – Енді Маккей, британський музикант, композитор, учасник групи Roxy Music.
- 1961 – Мартін Гор, англійський музикант, учасник групи Depeche Mode.
- 1989 – Деніел Редкліфф, англійський актор, виконавець ролі Гаррі Поттера.
Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.