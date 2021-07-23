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23 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
23 липня, 07:25
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Всесвітній день китів і дельфінів, день преподобного Антонія Києво-Печерського – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 23 липня.
23 липня: яке сьогодні свято
23 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято к українців 23 липня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Яке сьогодні свято, 23 липня

  • Всесвітній день китів і дельфінів (World Whale and Dolphin Day) – щорічне екологічне свято, яке проводиться з метою заборонити вбивство і вилов цих тварин.
  • Річниця липневої революції 1952 року – відзначається в Єгипті.
  • День дружби – відзначається в Болівії.
  • День менестреля святкують Аргентина і Уругвай.

Іменинники 23 липня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Петро.

Який сьогодні церковне свято

23 липня в православній церкві шанується пам'ять мучеників 45-ох у Нікополі Вірменському: Леонтія, Маврикія, Даниїла, Антонія, Олександра, Іаникита, Сисинія, Менея, Вирилада та інших, преподобного Антонія Києво-Печерського, Київського, начальника всіх руських ченців, преподобного Силуана, схимника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, мученика Аполлонія, мучеників Віанора й Силуана, преподобних пустельників єгипетських, вогнем і димом заморених.

У народі 23 липня вшановувався Антоній Громоносець. За спостереженнями людей, в цей період проходили найсильніші літні грози, а тому і прикмети дня пов'язані з громом.

Прикмети на 23 липня

  • глухий грім віщує тихий дощ;
  • гучний грім знаменує зливу;
  • грім у пісний день (середу або п'ятницю) – до багатого улову риби.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 23 липня

  • 971 – Київська Русь і Візантійська імперія уклали мирний договір.
  • 1888 – в Києві встановлено пам'ятник Богдану Хмельницькому.
  • 1965 – відбулася прем'єра комедії Леоніда Гайдая "Операція "И" та інші пригоди Шурика".
  • 1982 – прийнята повсюдна заборона вилову китів у комерційних цілях.

Хто народився 23 липня

  • 1859 – Володимир Палладін, російський вчений, основоположник школи біохіміків рослин.
  • 1915 – Михайло Матусовський, радянський поет-пісняр.
  • 1946 – Енді Маккей, британський музикант, композитор, учасник групи Roxy Music.
  • 1961 – Мартін Гор, англійський музикант, учасник групи Depeche Mode.
  • 1989 – Деніел Редкліфф, англійський актор, виконавець ролі Гаррі Поттера.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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