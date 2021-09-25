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25 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
25 сентября, 07:25
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Всемирный день фармацевта, Всемирный день мечты, День комиксов – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 25 сентября.
25 сентября: какой сегодня праздник
25 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 25 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 25 сентября

  • Всемирный день фармацевта (World pharmacist day) – профессиональный праздник специалистов в области фармацевтики проводится под эгидой Международной фармацевтической федерации (FIP) начиная с 2010 года.
  • Всемирный день мечты (World Dream Day) отмечается с 2012 года с целью помочь людям осуществить их мечты.
  • Европейский день грибов (European Mushroom Day) – праздник проводится в четвертую субботу сентября с целью повысить осведомленность о важности грибов для экосистем и повседневной жизни.
  • Национальный день комиксов (National Comic Book Day) – в Америке ежегодно 25 сентября отмечают любители этого вида печатной продукции.

Именинники 25 сентября

День ангела сегодня отмечают: Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан.

Какой сегодня церковный праздник

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25 сентября в православной церкви отмечается суббота перед Воздвижением. Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Чтится память священномученика Автонома, епископа Италийского, мученика Юлиана и с ним 40 мучеников, мученика Феодора Александрийского, святого Корнута, епископа Никомидийского.

Народный праздник

В народе 25 сентября почитался Артамон Змеевик. По наблюдениям людей, в этот период многие животные, в частности змеи, готовясь к зимовке, прячутся по норам и берлогам. Также это был значимый день у охотников. А вот на болото ходить было нельзя.

Приметы на 25 сентября

  • на Артамона звери прячутся в лесах;
  • если на Артамона убить хотя бы зайца, то удачной будет не только охота, но и все начинания;
  • вырос высокий бурьян – зима будет снежной;
  • если к Артамону с деревьев опали все листья – к скорой зиме;
  • длинные сумерки – к ненастной погоде, короткие – к хорошей.

Интересные и важные события в Украине и мире 25 сентября

  • 1493 – Христофор Колумб отправился в свое второе путешествие к Америке.
  • 1789 – Генерал-майор Дон Хосе де Рибас (Иосиф Дерибас) взял турецкую крепость Хаджи-Бей (будущую Одессу).
  • 1818 – английский врач Джеймс Бландел впервые в мире произвел переливание крови от человека к человеку.
  • 1974 – журнал "Сайенс" впервые напечатал данные исследований о негативном воздействии аэрозолей на озоновый слой Земли.

Кто родился 25 сентября

  • 1906 – Дмитрий Шостакович, советский композитор, пианист.
  • 1920 – Сергей Бондарчук, советский актер, режиссер, сценарист.
  • 1932 – Анатолий Соловьяненко, украинский оперный певец.
  • 1944 – Майкл Дуглас, американский киноактер, продюсер.
  • 1951 – Людмила Ефименко, советская и украинская киноактриса.
  • 1952 – Кристофер Рив, американский актер, режиссер.
  • 1966 – Джейсон Флеминг, британский актер.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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