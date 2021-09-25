25 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 25 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня праздник, 25 сентября
- Всемирный день фармацевта (World pharmacist day) – профессиональный праздник специалистов в области фармацевтики проводится под эгидой Международной фармацевтической федерации (FIP) начиная с 2010 года.
- Всемирный день мечты (World Dream Day) отмечается с 2012 года с целью помочь людям осуществить их мечты.
- Европейский день грибов (European Mushroom Day) – праздник проводится в четвертую субботу сентября с целью повысить осведомленность о важности грибов для экосистем и повседневной жизни.
- Национальный день комиксов (National Comic Book Day) – в Америке ежегодно 25 сентября отмечают любители этого вида печатной продукции.
Именинники 25 сентября
День ангела сегодня отмечают: Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан.
Какой сегодня церковный праздник
25 сентября в православной церкви отмечается суббота перед Воздвижением. Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Чтится память священномученика Автонома, епископа Италийского, мученика Юлиана и с ним 40 мучеников, мученика Феодора Александрийского, святого Корнута, епископа Никомидийского.
Народный праздник
В народе 25 сентября почитался Артамон Змеевик. По наблюдениям людей, в этот период многие животные, в частности змеи, готовясь к зимовке, прячутся по норам и берлогам. Также это был значимый день у охотников. А вот на болото ходить было нельзя.
Приметы на 25 сентября
- на Артамона звери прячутся в лесах;
- если на Артамона убить хотя бы зайца, то удачной будет не только охота, но и все начинания;
- вырос высокий бурьян – зима будет снежной;
- если к Артамону с деревьев опали все листья – к скорой зиме;
- длинные сумерки – к ненастной погоде, короткие – к хорошей.
Интересные и важные события в Украине и мире 25 сентября
- 1493 – Христофор Колумб отправился в свое второе путешествие к Америке.
- 1789 – Генерал-майор Дон Хосе де Рибас (Иосиф Дерибас) взял турецкую крепость Хаджи-Бей (будущую Одессу).
- 1818 – английский врач Джеймс Бландел впервые в мире произвел переливание крови от человека к человеку.
- 1974 – журнал "Сайенс" впервые напечатал данные исследований о негативном воздействии аэрозолей на озоновый слой Земли.
Кто родился 25 сентября
- 1906 – Дмитрий Шостакович, советский композитор, пианист.
- 1920 – Сергей Бондарчук, советский актер, режиссер, сценарист.
- 1932 – Анатолий Соловьяненко, украинский оперный певец.
- 1944 – Майкл Дуглас, американский киноактер, продюсер.
- 1951 – Людмила Ефименко, советская и украинская киноактриса.
- 1952 – Кристофер Рив, американский актер, режиссер.
- 1966 – Джейсон Флеминг, британский актер.
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