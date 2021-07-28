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28 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
28 июля, 07:25
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День крещения Киевской Руси-Украины, День борьбы с гепатитом, день святого Владимира – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 28 июля.
28 июля: какой сегодня праздник
28 июля: какой сегодня праздник / Фото: Depositphotos

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 28 июля 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Какой сегодня праздник, 28 июля

  • День крещения Киевской Руси – Украины – государственный праздник Украины, учрежденный в 2008 году и посвященный годовщине Крещения Руси князем Владимиром в 988 году.
  • Международный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day) – учрежден в честь дня рождения американского врача Баруха Самюэля Блумберга, открывшего вирус гепатита B.
  • День PR-специалиста – ежегодно, начиная с 2004 года, рекламное сообщество Украины отмечает 28 июля профессиональный праздник работников, связанных с общественностью
  • День независимости – празднует Перу.

Именинники 28 июля

День ангела сегодня отмечают: Василий, Владимир, Петр.

Какой сегодня церковный праздник

28 июля в православной церкви чтится память равноапостольного великого князя Владимира, во святом крещении Василия, мучеников Кирика и Улиты, мученика Авудима, преподобного Иова Угольского.

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В народе 28 июля почитались Кирик и Улита. Этот день считался серединой лета. Это был больше женский праздник, потому что женщинам на Улиту полагалось хорошо отдохнуть.

Приметы на 28 июля

  • в день Владимира солнце красно светит;
  • солнечные лучи в этот день считались целебными;
  • нельзя выходить в поле, чтобы не встретиться с нечистой силой.

Интересные и важные события в Украине и мире 28 июля

  • 1834 – в Киеве открылся университет им. святого Владимира.
  • 1851 – выполнена первая в мире фотография солнечного затмения.
  • 1858 – впервые были использованы для идентификации человеческие отпечатки пальцев.
  • 1914 – началась Первая мировая война.
  • 1980 – состоялись многотысячные похороны Владимира Высоцкого в Москве.
  • 1991 – организован Союз офицеров Украины.

Кто родился 28 июля

  • 1909 – Энне Бурда, немецкая издательница, создатель журнала Burda moden.
  • 1923 – Владимир Басов, советский актер, режиссер, сценарист.
  • 1925 – Барух Бламберг, американский химик, открывший вирус гепатита B.
  • 1943 – Ричард Райт, английский музыкант, участник группы Pink Floyd.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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