3 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День соломинки для коктейлей – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 3 января

3 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 3 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 3 января

День рождения соломинки для коктейлей (Drinking Straw Day) – этот оригинальный праздник посвящен изобретению в 1888 году американским предпринимателем Марвином Стоуном приспособления для коктейлей.

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Именинники 3 января

День ангела сегодня отмечают: Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Прокоп, Сергей, Ульяна, Филарет.

Какой сегодня церковный праздник

3 января в православной церкви чтится память мученицы Иулиании девы и с нею 500 мужей и 130 жен, в Никомидии пострадавших, святителя Петра, митрополита Киевского и всея России, чудотворца, мученицы и княгини Иулиании Вяземской, Новоторжской, блаженного Прокопия, Христа ради юродивого, Вятского, мученика Фемистоклея Мирликийского.

Народный праздник

В народе 3 января отмечался Прокопьев день. По подсчетам хозяев, к этому времени уже расходовалась половина корма, запасенного на зиму для домашнего скота. А потому крестьяне на Прокопа проверяли количество запасов сена и соломы и хватит ли их до тепла. Также в этот день ворошили зерно и гоняли мышей. Незамужние девушки в Прокопьев день загадывали желание, варили кисель и пекли блины.

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Приметы на 3 января:

если до Прокопия снег не укрыл землю – к скудному урожаю;

в Прокопьев день прикладывали ухо к зерну: если был слышен гул – лето будет неспокойным;

если дым из трубы идет вверх – к скорым морозам;

красное солнце на заре принесет метели;

каков Прокопий, таким будет сентябрь.

Интересные и важные события в Украине и мире 3 января

1888 – американский предприниматель Марвин Стоун запатентовал соломинку для коктейлей, изготовленную из бумаги.

1919 – Украинская Национальная Рада приняла постановление о соединении Западно-Украинской Народной Республики с Украинской Народной Республикой в Киеве.

1924 – британская экспедиция нашла в гробнице фараона Тутанхамона каменный саркофаг с золотым гробом и мумией.

1957 – швейцарская компания Hamilton Watch представила первые в мире электронные часы.

2018 – китайская автоматическая межпланетная станция "Чанъэ-4" впервые в истории совершила посадку на обратную сторону Луны.

Кто родился 3 января

106 до н. э. – Марк Туллий Цицерон, римский философ и политический деятель.

1892 – Джон Рональд Руэл Толкин, английский писатель, автор трилогии "Властелин колец".

1946 – Джон Пол Джонс, британский музыкант, продюсер и композитор, участник рок-группы Led Zeppelin.

1956 – Мел Гибсон, американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер.

1969 – Михаэль Шумахер, немецкий автогонщик, пилот "Формулы-1", 7-кратный чемпион мира.

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