Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий

Как выбрать дыню

Как помыть окно

Как выгодно шопиться

Как продлить загар

Как собрать урожай

Как разжечь костер
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

30 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
30 августа, 07:25
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Международный день Каберне Совиньон, Международный день жертв насильственных исчезновений – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 30 августа.
30 августа: какой сегодня праздник
30 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 30 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Реклама

Собираетесь на природу и не хотите тратить много средств? Мы расскажем вам, какие магазины Киева предлагают выгодные цены и оригинальные продукты.

Какой сегодня праздник, 30 августа

  • Международный день жертв насильственных исчезновений (International Day of the Victims of Enforced Disappearances) – проводится с 2010 года под эгидой ООН с целью предотвратить насильственные похищения, аресты и задержания людей.
  • Международный день Каберне Совиньон проводится 30 августа в честь одного из самых известных сортов винограда в мире.
  • День Конституции в Казахстане , которая была принята в 1995 году, ежегодно отмечается 30 августа и является государственным праздником и выходным днем.
  • День архивиста в Кыргызстане профессиональный праздник отмечается с 1993 года.
  • День победы в Турции (Victory Day) – государственный праздник в честь победы над греческими оккупантами в ходе войны за независимость страны в 1922 году.

Именинники 30 августа

День ангела сегодня отмечают: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна, Филипп.

Какой сегодня церковный праздник

30 августа в православной церкви чтится память мученика Мирона, пресвитера, преподобного Алипия, иконописца Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мучеников Павла, Иулиании и др., мучеников Фирса, Левкия, Короната и воинов их, мученика Патрокла, мучеников Стратона, Филиппа, Евтихиана и Киприана. Празднование Свенской (Печерской) иконы Божией Матери.

Народный праздник

В народе 30 августа почитался Мирон-ветрогон и отмечались Вдовьи помочи. В этот период близились к завершению полевые работы, крестьяне косили сено, заготавливали дрова и общими силами помогали вдовам.

Приметы на 30 августа

  • туман и роса с утра принесут днем хорошую погоду;
  • на Мирона деревья начинают сбрасывать листья;
  • на Мирона дуют осенние ветра;
  • в этот день ни в коем случае нельзя отказать вдове в помощи;
  • в день Мирона на вдовий двор хоть щепку кинь.

Интересные и важные события в Украине и мире 30 августа

  • 1901 – англичанин Хьюберт Сесил Бут запатентовал электрический пылесос.
  • 1963 – между руководством стран СССР и США установлена "горячая линия" прямой телефонной связи.
  • 1968 – вышел сингл Hey Jude группы The Beatles, занявший первое место во всех хит-парадах.
  • 1991 – в Украине запрещена Коммунистическая партия.

Кто родился 30 августа

  • 1860 – Исаак Левитан, русский художник.
  • 1937 – Лариса Кадочникова, украинская актриса театра и кино.
  • 1972 – Кэмерон Диас, американская актриса, топ-модель.
Реклама

Смотрите видео об Украине, которая удивляет:

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в августе-2021.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Напоминалка
ДО КОНЦА ЛЕТА ОСТАЛОСЬ
Как не сгореть на пляже
Простые лайфхаки
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Поздравления на все случаи жизни
Лунный календарь на неделю
23 - 29 августа
Как Луна влияет на нашу жизнь
Наконец-то, отпуск!
Как сложить вещи в чемодан, чтобы больше поместилось
Хакнуть
Для настоящего кулинара
Больше хаков
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять