30 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 30 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
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Яке сьогодні свято, 30 серпня
- Міжнародний день жертв насильницьких зникнень (International Day of the Victims of Enforced Disappearances) – проводиться з 2010 року під егідою ООН з метою запобігти насильницьким викраденням, арештам і затриманню людей.
- Міжнародний день Каберне Совіньон проводиться 30 серпня на честь одного з найвідоміших сортів винограду в світі.
- День Конституції в Казахстані , яка була прийнята в 1995 році, щорічно відзначається 30 серпня і є державним святом і вихідним днем.
- День архівіста в Киргизстані професійне свято відзначається з 1993 року.
- День перемоги в Туреччині (Victory Day) – державне свято на честь перемоги над грецькими окупантами в ході війни за незалежність країни в 1922 році.
Іменинники 30 серпня
День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Уляна, Пилип.
Яке сьогодні церковне свято
30 серпня в православній церкві шанується пам'ять мученика Мирона, пресвітера, преподобного Аліпія, іконописця Києво-Печерського, в Ближніх печерах, мучеників Павла, Юліанії та ін., мучеників Фірса, Левкія, Короната і воїнів їхніх, мученика Патрокла, мучеників Стратона, Филипа, Євтихіана і Кипріяна. Святкування Свенської (Печерської) ікони Божої Матері.
Народне свято
У народі 30 серпня шанувався Мирон-вітрогон і відзначалися Вдовині помочі. У цей період наближалися до завершення польові роботи, селяни косили сіно, заготовляли дрова і спільними силами допомагали вдовам.
Прикмети на 30 серпня
- туман і роса з ранку принесуть вдень хорошу погоду;
- на Мирона дерева починають скидати листя;
- на Мирона дмуть осінні вітри;
- в цей день у жодному разі не можна відмовити вдові у допомозі;
- в день Мирона на вдовин двір хоч тріску кинь.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 30 серпня
- 1901 – англієць Хьюберт Сесіл Бут запатентував електричний пилосос.
- 1963 – між керівництвом країн СРСР і США встановлена "гаряча лінія" прямого телефонного зв'язку.
- 1968 – вийшов сингл Hey Jude групи The Beatles, який посів перше місце у всіх хіт-парадах.
- 1991 – в Україні заборонена Комуністична партія.
Хто народився 30 серпня
- 1860 – Ісаак Левітан, російський художник.
- 1937 – Лариса Кадочникова, українська актриса театру і кіно.
- 1972 – Кемерон Діас, американська актриса, топ-модель.
Дивіться відео про Україну, яка дивує:
Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у серпні-2021.