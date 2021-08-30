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30 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
30 серпня, 07:25
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Міжнародний день Каберне Совіньон, Міжнародний день жертв насильницьких зникнень – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 30 серпня.
30 серпня: яке сьогодні свято
30 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 30 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Яке сьогодні свято, 30 серпня

  • Міжнародний день жертв насильницьких зникнень (International Day of the Victims of Enforced Disappearances) – проводиться з 2010 року під егідою ООН з метою запобігти насильницьким викраденням, арештам і затриманню людей.
  • Міжнародний день Каберне Совіньон проводиться 30 серпня на честь одного з найвідоміших сортів винограду в світі.
  • День Конституції в Казахстані , яка була прийнята в 1995 році, щорічно відзначається 30 серпня і є державним святом і вихідним днем.
  • День архівіста в Киргизстані професійне свято відзначається з 1993 року.
  • День перемоги в Туреччині (Victory Day) – державне свято на честь перемоги над грецькими окупантами в ході війни за незалежність країни в 1922 році.

Іменинники 30 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Уляна, Пилип.

Яке сьогодні церковне свято

30 серпня в православній церкві шанується пам'ять мученика Мирона, пресвітера, преподобного Аліпія, іконописця Києво-Печерського, в Ближніх печерах, мучеників Павла, Юліанії та ін., мучеників Фірса, Левкія, Короната і воїнів їхніх, мученика Патрокла, мучеників Стратона, Филипа, Євтихіана і Кипріяна. Святкування Свенської (Печерської) ікони Божої Матері.

Народне свято

У народі 30 серпня шанувався Мирон-вітрогон і відзначалися Вдовині помочі. У цей період наближалися до завершення польові роботи, селяни косили сіно, заготовляли дрова і спільними силами допомагали вдовам.

Прикмети на 30 серпня

  • туман і роса з ранку принесуть вдень хорошу погоду;
  • на Мирона дерева починають скидати листя;
  • на Мирона дмуть осінні вітри;
  • в цей день у жодному разі не можна відмовити вдові у допомозі;
  • в день Мирона на вдовин двір хоч тріску кинь.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 30 серпня

  • 1901 – англієць Хьюберт Сесіл Бут запатентував електричний пилосос.
  • 1963 – між керівництвом країн СРСР і США встановлена "гаряча лінія" прямого телефонного зв'язку.
  • 1968 – вийшов сингл Hey Jude групи The Beatles, який посів перше місце у всіх хіт-парадах.
  • 1991 – в Україні заборонена Комуністична партія.

Хто народився 30 серпня

  • 1860 – Ісаак Левітан, російський художник.
  • 1937 – Лариса Кадочникова, українська актриса театру і кіно.
  • 1972 – Кемерон Діас, американська актриса, топ-модель.
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Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у серпні-2021.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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