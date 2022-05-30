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30 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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30 мая, 06:05
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Международный день женской эмансипации – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 30 мая.
30 мая: какой сегодня праздник
30 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 30 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 30 мая

  • Всемирный день борьбы против астмы и аллергии – проводится под эгидой ВОЗ, главной целью которого является привлечение внимания людей к важным проблемам здоровья.
  • Международный день феминизма или День женской эмансипации – установлен в память национальной героини Франции Жанны д'Арк.

Именинники 30 мая

День ангела сегодня отмечают: Адриан, Афанасий, Давид, Евдокия, Ефросиния, Степан, Юния.

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Какой сегодня церковный праздник

Апостол Андроник
Апостол Андроник / Фото: wikipedia.org

30 мая в православной церкви чтится память апостола Андроника и святой Иунии, мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона, воинов, святителя Стефана, патриарха Константинопольского.

Народный праздник

В народе 30 мая почиталась Евдокия Свистунья. В этот день окучивали картошку и зазывали дожди. Также считалось, что в этот день дуют сильные ветра.

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Приметы на 30 мая

  • на Евдокию всегда ветры сильные;
  • какая погода стоит на Евдокию, таким будет и все лето;
  • если в этот день северный ветер – к холодному лету.

Интересные и важные события в Украине и мире 30 мая

  • 1431 – сожжена на костре национальная героиня Франции Жанна д’Арк.
  • 1896 – в Америке официально зафиксировано первое в истории ДТП.
  • 1985 – состоялся первый показ самолета Ан-124 "Руслан" во Франции.

Кто родился 30 мая

  • 1846 – Карл Фаберже, известный ювелир.
  • 1887 – Александр Архипенко, украинский скульптор, пионер кубистской скульптуры.
  • 1915 – Богдан Весоловский, украинский музыкант, композитор, песенник.
  • 1934 – Алексей Леонов, советский космонавт, впервые вышедший в открытый космос.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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