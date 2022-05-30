30 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Какой народный и православный праздник у украинцев 30 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 30 мая
- Всемирный день борьбы против астмы и аллергии – проводится под эгидой ВОЗ, главной целью которого является привлечение внимания людей к важным проблемам здоровья.
- Международный день феминизма или День женской эмансипации – установлен в память национальной героини Франции Жанны д'Арк.
Именинники 30 мая
День ангела сегодня отмечают: Адриан, Афанасий, Давид, Евдокия, Ефросиния, Степан, Юния.
Какой сегодня церковный праздник
30 мая в православной церкви чтится память апостола Андроника и святой Иунии, мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона, воинов, святителя Стефана, патриарха Константинопольского.
Народный праздник
В народе 30 мая почиталась Евдокия Свистунья. В этот день окучивали картошку и зазывали дожди. Также считалось, что в этот день дуют сильные ветра.
Приметы на 30 мая
- на Евдокию всегда ветры сильные;
- какая погода стоит на Евдокию, таким будет и все лето;
- если в этот день северный ветер – к холодному лету.
Интересные и важные события в Украине и мире 30 мая
- 1431 – сожжена на костре национальная героиня Франции Жанна д’Арк.
- 1896 – в Америке официально зафиксировано первое в истории ДТП.
- 1985 – состоялся первый показ самолета Ан-124 "Руслан" во Франции.
Кто родился 30 мая
- 1846 – Карл Фаберже, известный ювелир.
- 1887 – Александр Архипенко, украинский скульптор, пионер кубистской скульптуры.
- 1915 – Богдан Весоловский, украинский музыкант, композитор, песенник.
- 1934 – Алексей Леонов, советский космонавт, впервые вышедший в открытый космос.
Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.