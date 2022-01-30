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30 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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30 января, 07:25
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Международный день круассана – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 30 января
30 января: какой сегодня праздник
30 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 30 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 30 января

  • Международный день круассана – 30 января празднуют кулинары, гурманы и любители этой популярной в мире выпечки.
  • Международный день без интернета (International Internet-Free Day) – проводится мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье января с целью хоть на один день отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети, чтобы прожить его в реальном мире, общаться с другими людьми вживую или посвятить время своему хобби.
  • Всемирный день помощи больным проказой – был организован ООН в 1953 году в память Рауля Фоллеро, посвятившего свою жизнь борьбе с болезнью Хансена – проказой.
  • День специалиста военно-социального управления ВСУ – был установлен в 2011 году согласно приказу министра обороны Украины.

Именинники 30 января

День ангела сегодня отмечают: Антон, Антонина, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Савелий.

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Какой сегодня церковный праздник

30 января в православной церкви проводится день поклонения первому пустынножителю и монаху Антонию Великому, чтится память преподобного Антония Дымского, преподобного Антония Черноезерского.

Народный праздник

В народе 30 января отмечался день Антона-перезимника, который также имел название Антонина-половина. Это означало, что половина зимы осталась позади, а впереди уже ощущается весна. Однако на Антона еще не верили теплой погоде, потому что дальше продолжались холода. На Антона люди отваживали порчу: поперек дорожки, ведущей к дому, острым серпом чертили линию. Верили, что так можно отсечь неприятности и они не придут в дом.

Приметы на 30 января

  • пришла Антонина – зиме половина;
  • перезимник теплом обнадежит, а потом обманет – все морозом стянет;
  • вороны сидят на верхушках деревьев – к морозам;
  • если на небе в этот день много туч – к метели.

Интересные и важные события в Украине и мире 30 января

  • 1868 – вышла книга Чарльза Дарвина о естественном отборе.
  • 1894 – Чарльз Кинг получил патент на отбойный молоток.
  • 1935 – американский сейсмолог Чарльз Рихтер предложил особую шкалу для измерения магнитуды землетрясений – шкалу Рихтера.
  • 1969 – состоялся последний импровизированный концерт The Beatles на крыше студии Apple Corps в Лондоне.
  • 1992 – Украина присоединилась к членству Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).
  • 2004 – создана первая статья Википедии на украинском языке.

Кто родился 30 января

  • 1900 – Исаак Дунаевский, советский композитор.
  • 1923 – Леонид Гайдай, советский кинорежиссер, сценарист, актер.
  • 1925 – Дуглас Карл Энгельбарт, американский компьютерщик, создатель компьютерной мыши.
  • 1930 – Всеволод Нестайко, украинский детский писатель.
  • 1951 – Фил Коллинз, британский певец и композитор.

Ранее мы публиковали лунный календарь на январь 2022 года: благоприятные и опасные дни.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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