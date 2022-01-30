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30 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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30 січня, 07:25
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Міжнародний день круасану – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 30 січня
30 січня: яке сьогодні свято
30 січня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 30 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 30 січня

  • Міжнародний день круасану – 30 січня святкують кулінари, гурмани та любителі цієї популярної у світі випічки.
  • Міжнародний день без інтернету (International Internet-Free Day) – проводиться світовою інтернет-спільнотою щорічно в останню неділю січня з метою хоч на один день відволікти людей від комп'ютерів та глобальної мережі, щоб прожити його в реальному світі, спілкуватися з іншими людьми наживо або присвятити час своєму хобі.
  • Всесвітній день допомоги хворим на проказу – був організований ООН у 1953 році на згадку про Рауля Фоллеро, який присвятив своє життя боротьбі зі хворобою Хансена – проказою.
  • День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ – був встановлений у 2011 році згідно з наказом міністра оборони України.

Іменинники 30 січня

День ангела сьогодні відзначають: Антон, Антоніна, Віктор, Георгій, Іван, Павло, Савелій.

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Яке сьогодні церковне свято

30 січня у православній церкві проводиться день поклоніння першому пустельнику і ченцю Антонію Великому, вшановується пам'ять преподобного Антонія Димського, преподобного Антонія Чорнозерського.

Народне свято

У народі 30 січня відзначався день Антона-перезимника, який також мав назву Антоніна-половина. Це означало, що половина зими залишилася позаду, попереду вже відчувається весна. Проте на Антона ще не вірили в теплу погоду, бо далі тривали холоди. На Антона люди віднаджували пристріт: поперек доріжки, що веде до будинку, гострим серпом креслили лінію. Вірили, що так можна відсікти неприємності і вони не прийдуть у дім.

Прикмети на 30 січня

  • прийшла Антоніна – зими половина;
  • перезимник теплом обнадіє, а потім обдурить – все морозом стягне;
  • ворони сидять на верхівках дерев – до морозів;
  • якщо на небі цього дня багато хмар – до хуртовини.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 30 січня

  • 1868 – вийшла книга Чарльза Дарвіна про природний відбір.
  • 1894 – Чарльз Кінг отримав патент на відбійний молоток.
  • 1935 – американський сейсмолог Чарльз Ріхтер запропонував особливу шкалу для вимірювання магнітуди землетрусів – шкалу Ріхтера.
  • 1969 – відбувся останній імпровізований концерт The Beatles на даху студії Apple Corps у Лондоні.
  • 1992 – Україна приєдналася до членства Наради з безпеки та співробітництва в Європі (НБСЄ).
  • 2004 – створено першу статтю Вікіпедії українською мовою.

Хто народився 30 січня

  • 1900 – Ісаак Дунаєвський, радянський композитор.
  • 1923 – Леонід Гайдай, радянський кінорежисер, сценарист, актор.
  • 1925 – Дуглас Карл Енгельбарт, американський комп'ютерник, творець комп'ютерної миші.
  • 1930 – Всеволод Нестайко, український дитячий письменник.
  • 1951 – Філ Коллінз, британський співак і композитор.

Раніше ми публікували місячний календар на січень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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