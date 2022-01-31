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31 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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31 января, 07:25
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Международный день ювелира – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 31 января.
31 января: какой сегодня праздник
31 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 31 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 31 января

  • Международный день ювелира – профессиональный праздник отмечают мастера, а также почитатели драгоценностей, поскольку именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма.
  • Международный день зебры (International zebra day) – экологический праздник ежегодно проводится 31 января с целью способствовать сохранению на планете этих уникальных животных.

Именинники 31 января

День ангела сегодня отмечают: Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Емельян, Ефрем, Иларион, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Михаил, Николай, Сергей.

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Какой сегодня церковный праздник

31 января в православной церкви чтится память святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских, преподобного Афанасия Сяндемского, Вологодского, преподобного Афанасия Наволоцкого, преподобного Маркиана Кирского.

Народный праздник

В народе 31 января отмечался Афанасьев день. По наблюдениям людей, в этот день наступали сильные морозы. Считалось, что на Афанасия нечистая сила бушует с особой яростью и стремится навредить, а потому ее важно изгонять из жилищ молитвами и заговорами.

Приметы на 31 января

  • в холода нужно больше двигаться, потому что мороз за нос только ленивых хватает;
  • пришел Афанасий-мороз – береги щеки и нос;
  • если на Афанасия началась вьюга – ранней весны ждать не стоит;
  • вода в водоемах убыла – к засушливому лету;
  • ясная погода в этот день – к ранней весне.

Интересные и важные события в Украине и мире 31 января

  • 1941 – создана Киевская киностудия научно-популярных фильмов.
  • 1955 – в США была продемонстрирована работа первого музыкального синтезатора.
  • 1958 – запущен первый американский спутник "Эксплорер-1".
  • 2020 – Brexit – в полночь с 31 января на 1 февраля Великобритания вышла из Европейского Союза.

Кто родился 31 января

  • 1797 – Франц Шуберт, австрийский композитор, основоположник романтизма в музыке.
  • 1876 – Александр Динник, украинский ученый в области механики и теории упругости.
  • 1911 – Ванга, болгарская ясновидящая.
  • 1921 – Марио Ланца, американский оперный певец, актер.
  • 1921 – Владислав Стржельчик, советский актер театра и кино.
  • 1981 – Джастин Тимберлейк, американский певец, автор песен, продюсер, танцор, актер.

Ранее мы публиковали лунный календарь на январь 2022 года: благоприятные и опасные дни.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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