31 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день ювеліра – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 31 січня.

31 січня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 31 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 31 січня

Міжнародний день ювеліра – професійне свято відзначають майстри, а також шанувальники коштовностей, оскільки саме у січні ювеліри реєструють свої таври.

Міжнародний день зебри (International zebra day) – екологічне свято щорічно проводиться 31 січня з метою сприяння збереженню на планеті цих унікальних тварин.

Іменинники 31 січня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Опанас, Володимир, Дмитро, Євген, Омелян, Єфрем, Іларіон, Кирило, Ксенія, Максим, Марія, Михайло, Микола, Сергій.

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Яке сьогодні церковне свято

31 січня у православній церкві вшановується пам'ять святителів Афанасія та Кирила, архієпископів Олександрійських, преподобного Афанасія Сяндемського, Вологодського, преподобного Афанасія Наволоцького, преподобного Маркіана Кірського.

Народне свято

У народі 31 січня відзначався Афанасьєв день. За спостереженнями людей, у цей день наставали сильні морози. Вважалося, що на Афанасія нечиста сила вирує з особливою люттю і прагне нашкодити, а тому її важливо виганяти з житла молитвами та замовляннями.

Прикмети на 31 січня

у холоди треба більше рухатися, бо мороз за ніс тільки ледачих хватає;

прийшов Афанасій-мороз – бережи щоки та ніс;

якщо на Афанасія почалася завірюха – ранньої весни чекати не варто;

вода у водоймах убула – до посушливого літа;

гарна погода у цей день – до ранньої весни.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 31 січня

1941 – створено Київську кіностудію науково-популярних фільмів.

1955 – у США було продемонстровано роботу першого музичного синтезатора.

1958 – запущений перший американський супутник "Експлорер-1".

2020 – Brexit – опівночі з 31 січня на 1 лютого Велика Британія вийшла із Європейського Союзу.

Хто народився 31 січня

1797 – Франц Шуберт, австрійський композитор, основоположник романтизму у музиці.

1876 – Олександр Динник, український вчений у галузі механіки та теорії пружності.

1911 – Ванга, болгарська ясновидиця.

1921 – Маріо Ланца, американський оперний співак, актор.

1921 – Владислав Стржельчик, радянський актор театру та кіно.

1981 – Джастін Тімберлейк, американський співак, автор пісень, продюсер, танцюрист, актор.

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