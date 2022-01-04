Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📞 Переговоры Байден-Зеленский 🇺🇦 Украинцы оценили 2021 🎙 Слушаем звуки зимы 🤖 Заглядываем в будущее

Handmade снежинки

Гадаем на Рождество

Декор из мандарин

Елочные украшения

Пост к Рождеству

Календарь подарков
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

4 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 января, 07:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
День Ньютона, День азбуки Брайля и День хит-парада – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 4 января.
4 января: какой сегодня праздник
4 января: какой сегодня праздник / Фото: Pixabay

Какой народный и православный праздник у украинцев 4 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 4 января

  • Всемирный день тяготения или День Ньютона (Newton Day) – проводится в день рождения великого английского ученого XVII века, физика, математика, астронома и всемирно признанного гения Исаака Ньютона.
  • Всемирный день азбуки Брайля (World Braille Day) – отмечается, начиная с 2019 года под эгидой ООН в честь дня рождения французского тифлопедагога Луи Брайля, изобретателя шрифта для слепых.
  • День хит-парада проводится 4 января в честь того, что в этот день в 1936 году американский журнал Billboard впервые опубликовал перечень грампластинок, которые пользовались наибольшей популярностью. Первый хит-парад возглавил скрипач Джо Венути.

Именинники 4 января

День ангела сегодня отмечают: Анастасия, Дмитрий, Федор.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

4 января в православной церкви чтится память великомученицы Анастасии Узорешительницы, мучеников Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана и других.

Народный праздник

В народе 4 января отмечался Настасьин день, а саму святую называли Узорешительницей. Считалось, что святая Анастасия всегда стремилась облегчить жизнь узникам, попавшим в тюрьму за свою веру. Беременные молились святой о здоровье для себя и ребенка и о благополучном разрешении от уз бремени. А еще вышивали полотенца, которые во время родов служили оберегом. В этот день было положено прославлять свой род, особенно матерей.

Приметы на 4 января

  • в Настасьин день беременным положено есть постную кашу, чтобы не заболеть;
  • в этот день ни в коем случае нельзя бить и обижать животных;
  • также в Настасьин день нельзя ходить по дому босиком – к нищете;
  • Настасьин день – начало подготовки продуктов к Рождественскому застолью;
  • погода на Настасьин день показывала, каким будет октябрь.

Интересные и важные события в Украине и мире 4 января

  • 1919 – Совет Восточной Галиции приняла решение о присоединении к Украине.
  • 1959 – "Луна-1" стала первым космическим аппаратом, достигшим окрестностей Луны.
  • 1970 – The Beatles в последний раз работали вместе во время записи песни Let It Be.
  • 1985 – в Англии первая в мире суррогатная мать родила девочку.
  • 2004 – американский марсоход "Спирит" совершил посадку на Марсе.

Кто родился 4 января

  • 1643 – Исаак Ньютон, английский физик, математик, астроном, философ.
  • 1809 – Луи Брайль, французский преподаватель, изобретатель шрифта для слепых.
  • 1934 – Зураб Церетели, советский, грузинский и российский скульптор, живописец.
  • 1942 – Джон Маклафлин, английский гитарист-виртуоз, композитор.
  • 1950 – Виталий Лазаренко, украинский композитор, поэт, художник.
  • 1963 – Тилль Линдеманн, немецкий певец, вокалист группы Rammstein.

Ранее мы публиковали лунный календарь на январь 2022 года: благоприятные и опасные дни.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
Лунный календарь на неделю
3 - 9 января
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в январе
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять