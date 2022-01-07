7 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 7 января 2022 года? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня праздник, 7 января
7 января в православной церкви отмечается великий праздник – Рождество Христово , установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии . В Украине этот день является официальным праздником и выходным днем.
Верующие посещают храм , где проходят праздничные богослужения. Также ходят в гости, проведывают родных и близких, родителей и крестных, чтобы поздравить с Рождеством и разделить с ними праздничную трапезу. 7 января уже нет поста, на стол подаются мясные блюда в изобилии, а также богатая кутья, заправленная маслом или сливками.
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С праздника Рождества начинаются Святки , которые длятся вплоть до 18 января. В этот период люди веселятся, устраивают гулянья, справляют свадьбы. Согласно приметам, 7 января начинаются настоящие (рождественские) морозы.
Народные приметы и запреты на 7 января
- оттепель на Рождество – весна также будет теплой и ранней;
- морозный день – принесет холода и на Крещение;
- кошка свернулась в клубок – к морозу;
- высокие сугробы 7 января обещают урожайный и благополучный год;
- ясная луна на небе – к сильным морозам;
- сыграть свадьбу 7 января – к счастливому браку;
- Рождественские гадания – самые точные предсказания судьбы;
- чтобы загаданное желание сбылось, нужно в Рождество помолиться;
- нельзя на Рождество работать, ругаться, желать кому-то зла, думать о плохом.
Интересные и важные события в Украине и мире 7 января
- 1610 – Галилео Галилей совершил открытие четырех крупнейших спутников Юпитера.
- 2015 – в Париже произошел теракт в редакции Charlie Hebdo.
- 2021 – в Вашингтоне сторонники Дональда Трампа захватили здание Капитолия.
Кто родился 7 января
- 1827 – Сэндфорд Флеминг, канадский инженер-железнодорожник.
- 1925 – Джеральд Даррелл, английский зоолог, путешественник, писатель.
- 1928 – Антон Муха, украинский композитор, музыковед.
- 1930 – Владимир Денисенко, украинский кинорежиссер и сценарист.
- 1964 – Николас Кейдж, американский актер, режиссер, продюсер.
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