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7 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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7 января, 07:25
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Рождество Христово – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 7 января.
7 января: какой сегодня праздник
7 января: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

Какой народный и православный праздник у украинцев 7 января 2022 года? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 7 января

7 января в православной церкви отмечается великий праздник – Рождество Христово , установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии . В Украине этот день является официальным праздником и выходным днем.

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Верующие посещают храм , где проходят праздничные богослужения. Также ходят в гости, проведывают родных и близких, родителей и крестных, чтобы поздравить с Рождеством и разделить с ними праздничную трапезу. 7 января уже нет поста, на стол подаются мясные блюда в изобилии, а также богатая кутья, заправленная маслом или сливками.

С праздника Рождества начинаются Святки , которые длятся вплоть до 18 января. В этот период люди веселятся, устраивают гулянья, справляют свадьбы. Согласно приметам, 7 января начинаются настоящие (рождественские) морозы.

Народные приметы и запреты на 7 января

  • оттепель на Рождество – весна также будет теплой и ранней;
  • морозный день – принесет холода и на Крещение;
  • кошка свернулась в клубок – к морозу;
  • высокие сугробы 7 января обещают урожайный и благополучный год;
  • ясная луна на небе – к сильным морозам;
  • сыграть свадьбу 7 января – к счастливому браку;
  • Рождественские гадания – самые точные предсказания судьбы;
  • чтобы загаданное желание сбылось, нужно в Рождество помолиться;
  • нельзя на Рождество работать, ругаться, желать кому-то зла, думать о плохом.

Интересные и важные события в Украине и мире 7 января

  • 1610 – Галилео Галилей совершил открытие четырех крупнейших спутников Юпитера.
  • 2015 – в Париже произошел теракт в редакции Charlie Hebdo.
  • 2021 – в Вашингтоне сторонники Дональда Трампа захватили здание Капитолия.

Кто родился 7 января

  • 1827 – Сэндфорд Флеминг, канадский инженер-железнодорожник.
  • 1925 – Джеральд Даррелл, английский зоолог, путешественник, писатель.
  • 1928 – Антон Муха, украинский композитор, музыковед.
  • 1930 – Владимир Денисенко, украинский кинорежиссер и сценарист.
  • 1964 – Николас Кейдж, американский актер, режиссер, продюсер.

Ранее мы рассказывали, как правильно колядовать, посевать и щедровать.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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