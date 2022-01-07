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7 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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7 січня, 07:25
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Різдво Христове – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 7 січня.
7 січня: яке сьогодні свято
7 січня: яке сьогодні свято / Фото: Pexels

Яке народне і православне свято в українців 7 січня 2022 року? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 7 січня

7 січня у православній церкві відзначається велике свято – Різдво Христове , встановлене на честь народження в тілі Ісуса Христа від Діви Марії . В Україні цей день є офіційним святом і вихідним днем.

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Віруючі відвідують храм , де відбуваються святкові богослужіння Також ходять у гості, навідують рідних та близьких, батьків та хрещених, щоб привітати з Різдвом і розділити з ними святкову трапезу. 7 січня вже немає посту, на стіл подаються м'ясні страви удосталь, а також багата кутя, заправлена маслом або вершками.

Зі свята Різдва починаються Святки , які тривають до 18 січня. У цей час люди веселяться, влаштовують гуляння, справляють весілля. Згідно з прикметами, 7 січня розпочинаються справжні (різдвяні) морози.

Народні прикмети та заборони на 7 січня

  • відлига на Різдво – весна також буде теплою і ранньою;
  • морозний день – принесе холод і на Водохреще;
  • кішка згорнулася в клубок – до морозу;
  • високі кучугури 7 січня обіцяють урожайний та благополучний рік;
  • ясний місяць на небі – до сильних морозів;
  • зіграти весілля 7 січня – до щасливого шлюбу;
  • Різдвяні ворожіння – найточніші передбачення долі;
  • щоб загадане бажання збулося, треба на Різдво помолитися;
  • не можна на Різдво рацювати, лаятись, бажати комусь зла, думати про погане.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 7 січня

  • 1610 – Галілео Галілей зробив відкриття чотирьох найбільших супутників Юпітера.
  • 2015 – у Парижі стався теракт у редакції Charlie Hebdo.
  • 2021 – у Вашингтоні прихильники Дональда Трампа захопили будівлю Капітолію.

Хто народився 7 січня

  • 1827 – Сендфорд Флемінг, канадський інженер-залізничник.
  • 1925 – Джеральд Даррелл, англійський зоолог, мандрівник, письменник.
  • 1928 – Антон Муха, український композитор, музикознавець.
  • 1930 – Володимир Денисенко, український кінорежисер і сценарист.
  • 1964 – Ніколас Кейдж, американський актор, режисер, продюсер.

Раніше ми розповідали, як правильно колядувати, посівати та щедрувати.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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