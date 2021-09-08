8 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 8 сентября.

8 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 8 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 8 сентября

Международный день грамотности (International Literacy Day) – праздник был объявлен ЮНЕСКО в 1966 году в честь открытия в Тегеране Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности. – праздник был объявлен ЮНЕСКО в 1966 году в честь открытия в Тегеране Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности.

Международный день солидарности журналистов (International Day of Journalists Solidarity) был учрежден в 1958 году по решению IV конгресса Международной организации журналистов в память о казненном нацистами чехословацком журналисте и активисте Юлиусе Фучике.

Международный день физиотерапии (World Physical Therapy Day) – отмечается в честь создания Международной конфедерации физиотерапии в 1951 году.

Именинники 8 сентября

День ангела сегодня отмечают: Адриан, Наталья, Мария, Петр, Георгий, Виктор, Дмитрий, Роман, Николай.

Какой сегодня церковный праздник

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8 сентября в православной церкви чтится память мучеников Адриана и Наталии.

Католическая церковь в этот день празднует Рождество Девы Марии.

Народный праздник

В народе 8 сентября почитался день Натальи Овсяницы и Адрияна Осеннего. Святую Наталью почитали как покровительницу счастливого брака. С этого дня крестьяне начинали косить овес, а первый сноп было положено ставить под образами. Хозяйки готовили блюда из овсяной крупы, даже лошадей щедро кормили овсом.

Приметы на 8 сентября

много ягод на рябине – к ранней зиме;

не кони везут, а овес везет;

у сытого коня восемь ног;

холодное утро на Наталью Овсяницу предвещает раннюю и холодную зиму;

если ко дню Адрияна Осеннего не опали листья с березы и дуба – зима будет суровой.

Интересные и важные события в Украине и мире 8 сентября

1504 – во Флоренции установлена скульптура Давида работы Микеланджело.

1636 – основан Гарвардский университет, один из ведущих вузов Америки.

1791 – в парижском Лувре художники впервые провели выставку своих картин.

1930 – день рождения скотча.

1989 – в Киеве основан Народный Рух Украины.

Кто родился 8 сентября

1157 – Ричард I Львиное Сердце, английский король, крестоносец.

1897 – Ефим Голышев, украинский композитор во Франции, скрипач и художник.

1979 – Пинк (Алиша Мур), американская поп-певица.

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