8 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День метро – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 8 января.

8 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 8 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 8 января

День метро – отмечается ежегодно в честь запуска первой в мире лондонской подземки в 1863 году.

Именинники 8 января

День ангела сегодня отмечают: Александр, Анфиса, Василий, Григорий, Давид, Дмитрий, Ефим, Иосиф, Исаакий, Константин, Леонид, Мария, Михаил, Николай.

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Какой сегодня церковный праздник

8 января в православной церкви проводится попразднство Рождества Христова, Собор Пресвятой Богородицы. Чтится день памяти священномученика Евфимия, епископа Сардийского, преподобного Константина Синадского, преподобного Евареста. Проводится празднование в честь икон Божией Матери: Виленской-Остробрамской, именуемых "Трех Радостей"; "Милостивая"; Барловской "Блаженное Чрево".

Народный праздник

В народе 8 января проводился Бабий праздник, который был важным, прежде всего, для повитух и рожениц. По традиции женщины вместе с детьми навещали повивальных бабок, которые принимали род, и делали им подарки. Также в церковь приносили пироги, чтобы преподнести их Богородице.

Начало Святок – это лучшее время для ворожбы и гаданий, которые проводились до праздника Крещения. Традиционно девушки гадали на суженого, судьбу, любовь, урожай и весело проводили время.

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Народные приметы 8 января

чтобы дети росли здоровыми и крепкими, в этот день их поднимали выше своей головы;

в этот день нельзя покупать веревки;

с утра пищат синички – к вечеру ударит мороз;

вороны кричат – к снегопаду и метели;

ясная погода даст урожай проса летом.

Интересные и важные события в Украине и мире 8 января

1851 – французский физик Жан Бернар Леон Фуко доказал, что Земля вращается вокруг своей оси.

1919 – в Закарпатской Гуцульщине установилась украинская Гуцульская Республика.

2004 – спущен на воду британский морской лайнер Queen Mary 2, на то время самое большое пассажирское судно в мире.

Кто родился 8 января

1824 – Уилки Коллинз, английский писатель-романист, драматург.

1886 – Степан Шкурат, украинский советский актер театра и кино.

1888 – Гнат Юра, украинский советский театральный режиссер, актер театра и кино.

1935 – Элвис Пресли, американский певец, актер, "король рок-н-ролла".

1941 – Борис Вальехо, американский художник в стиле фэнтези.

1947 – Дэвид Боуи, британский рок-певец, автор песен, продюсер, художник, актер.

1980 – Рэйчел Николс, американская актриса кино и телевидения, модель.

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