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8 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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8 января, 07:25
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День метро – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 8 января.
8 января: какой сегодня праздник
8 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 8 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 8 января

  • День метро – отмечается ежегодно в честь запуска первой в мире лондонской подземки в 1863 году.

Именинники 8 января

День ангела сегодня отмечают: Александр, Анфиса, Василий, Григорий, Давид, Дмитрий, Ефим, Иосиф, Исаакий, Константин, Леонид, Мария, Михаил, Николай.

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Какой сегодня церковный праздник

8 января в православной церкви проводится попразднство Рождества Христова, Собор Пресвятой Богородицы. Чтится день памяти священномученика Евфимия, епископа Сардийского, преподобного Константина Синадского, преподобного Евареста. Проводится празднование в честь икон Божией Матери: Виленской-Остробрамской, именуемых "Трех Радостей"; "Милостивая"; Барловской "Блаженное Чрево".

Народный праздник

В народе 8 января проводился Бабий праздник, который был важным, прежде всего, для повитух и рожениц. По традиции женщины вместе с детьми навещали повивальных бабок, которые принимали род, и делали им подарки. Также в церковь приносили пироги, чтобы преподнести их Богородице.

Начало Святок – это лучшее время для ворожбы и гаданий, которые проводились до праздника Крещения. Традиционно девушки гадали на суженого, судьбу, любовь, урожай и весело проводили время.

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Народные приметы 8 января

  • чтобы дети росли здоровыми и крепкими, в этот день их поднимали выше своей головы;
  • в этот день нельзя покупать веревки;
  • с утра пищат синички – к вечеру ударит мороз;
  • вороны кричат – к снегопаду и метели;
  • ясная погода даст урожай проса летом.

Интересные и важные события в Украине и мире 8 января

  • 1851 – французский физик Жан Бернар Леон Фуко доказал, что Земля вращается вокруг своей оси.
  • 1919 – в Закарпатской Гуцульщине установилась украинская Гуцульская Республика.
  • 2004 – спущен на воду британский морской лайнер Queen Mary 2, на то время самое большое пассажирское судно в мире.

Кто родился 8 января

  • 1824 – Уилки Коллинз, английский писатель-романист, драматург.
  • 1886 – Степан Шкурат, украинский советский актер театра и кино.
  • 1888 – Гнат Юра, украинский советский театральный режиссер, актер театра и кино.
  • 1935 – Элвис Пресли, американский певец, актер, "король рок-н-ролла".
  • 1941 – Борис Вальехо, американский художник в стиле фэнтези.
  • 1947 – Дэвид Боуи, британский рок-певец, автор песен, продюсер, художник, актер.
  • 1980 – Рэйчел Николс, американская актриса кино и телевидения, модель.

Ранее мы публиковали лунный календарь на январь 2022 года: благоприятные и опасные дни.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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