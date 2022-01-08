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8 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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8 січня, 07:25
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День метро – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 8 січня.
8 січня: яке сьогодні свято
8 січня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 8 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 8 січня

  • День метро – відзначається щорічно на честь запуску першої у світі лондонської підземки 1863 року.

Іменинники 8 січня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Анфіса, Василь, Григорій, Давид, Дмитро, Юхим, Йосип, Ісаакій, Костянтин, Леонід, Марія, Михайло, Микола.

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Яке сьогодні церковне свято

8 січня у православній церкві проводиться віддання свята Різдва Христового, Собор Пресвятої Богородиці. Вшановується день пам'яті священномученика Євфимія, єпископа Сардійського, преподобного Костянтина Синадського, преподобного Евареста. Проводиться святкування на честь ікон Божої Матері: Віленської-Остробрамської, іменованих "Трьох Радощів"; "Милостива"; Барловської "Блаженне Чрево".

Народне свято

У народі 8 січня проводилося Бабине свято, яке було важливим насамперед для повитух та породіль. За традицією жінки разом із дітьми відвідували повитух, які приймали пологи, і робили їм подарунки. Також до церкви приносили пироги, щоб подати їх Богородиці.

Початок Святок – це найкращий час для ворожіння, яке проводилось до свята Водохреща. Традиційно дівчата ворожили на нареченого, долю, кохання, врожай та весело проводили час.

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Народні прикмети 8 січня

  • щоб діти росли здоровими й міцними, цього дня їх піднімали вище за свою голову;
  • цього дня не можна купувати мотузки;
  • зранку пищать синички – ввечері вдарить мороз;
  • ворони кричать – до снігопаду та хуртовини;
  • ясна погода дасть урожай проса влітку.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 8 січня

  • 1851 – французький фізик Жан Бернар Леон Фуко довів, що Земля обертається навколо осі.
  • 1919 – у Закарпатській Гуцульщині встановилася українська Гуцульська Республіка.
  • 2004 – спущений на воду британський морський лайнер Queen Mary 2, на той час найбільше пасажирське судно у світі.

Хто народився 8 січня

  • 1824 – Вілкі Коллінз, англійський письменник-романіст, драматург.
  • 1886 – Степан Шкурат, український радянський актор театру та кіно.
  • 1888 – Гнат Юра, український радянський театральний режисер, актор театру і кіно.
  • 1935 – Елвіс Преслі, американський співак, актор, "король рок-н-ролу".
  • 1941 – Борис Вальєхо, американський художник у стилі фентезі.
  • 1947 – Девід Бові, британський рок-співак, автор пісень, продюсер, художник, актор.
  • 1980 – Рейчел Ніколс, американська актриса кіно та телебачення, модель.

Раніше ми публікували місячний календар на січень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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