Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua

Переноска для котів

Зберігаємо цибулю

Гладіолус на дачі

Stop мурахам

Захищаємо город

Сушим волосся без фена
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Чистий четвер: ефектні картинки та добрі побажання

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 квітня, 05:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Адресуйте красиві картинки та радісні привітання близьким людям у найчистіший день у році
Красиві та прикольні картинки у Чистий четвер
Красиві та прикольні картинки у Чистий четвер / Фото: forumsmile, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 21 квітня, настав найохайніший день у році Чистий четвер. Традиційно цього дня всі намагаються навести порядки, прибрати в будинку, випрати, викупатися, а ще привітати одне одного із цим святим святом.

Ми зібрали для вас ефектні та красиві картинки , листівки, вітальні вірші та прозу у Чистий четвер, щоб ви могли підняти настрій своїм близьким, рідним та коханим людям.

Реклама

Красиві привітання з Чистим четвергом у віршах

***

У Чистий четвер ти скупайся скоріше,
Станеш ти краще, чистіше, добріше.
Чистий четвер так прекрасний собою,
Чистим стаєш – тілом, серцем, душею,
Думки твої прагнуть спокій знайти,
Щоб над собою духовно рости.

Чистий четвер: картинки та вірші
Чистий четвер: картинки та вірші / Фото: forumsmile

Реклама

***

Бывает день в году, когда
С особой силою вода
Омоет страждущее тело,
И все, что в сердце наболело,
Уйдет, исчезнет без следа.
С собою унесет вода
Войну, уныние и боль,
И ран твоих омоет соль,
От скверны душу исцелит.
Пускай Господь тебя хранит!

Чистий четвер: листівки та побажання та вірші
Чистий четвер: листівки та побажання та вірші

Реклама

***

У Чистий четвер нам роботи багато:
оселю і душу довести до ладу.
Нехай цього дня не бариться робота,
хай будуть приємними всенькі турботи,
хай лихо і гріх обминуть наші хати,
хай буде здоров'я і щастя багато!

Чистий четвер: листівки і вірші
Чистий четвер: листівки і вірші / Фото: forumsmile

***

В этот день все христиане,
Так ведется с давних пор,
Очень рано утром встанут,
Вынесут из дома сор.

Вещи все перестирают,
Дом до блеска уберут,
И об этом каждый знает,
Так приятен этот труд.

Не забудь и сам помыться,
Смой грехи все, и потом
Засверкают счастьем лица,
Всех вас с Чистым четвергом!

Найкращі вітання до Чистого четверга
Найкращі вітання до Чистого четверга

З Чистим четвергом: щирі вітання у прозі

***

У чистий четвер бажаю тобі бути чистим і тілом, і душею, жити у світі і не думати про зло, бути добрішим, терпимішим, мудрішим і кращим.

Яскраві картинки з Чистим четвергом
Яскраві картинки з Чистим четвергом / Фото: forumsmile

***

Вітаю із Чистим четвергом! Нехай у цей день назавжди підуть із вашого життя прикрощі, неприємності, сльози, страждання. Нехай життя стане чистим і світлим! Бажаю миру, радості, посмішок, здоров'я, сімейного благополуччя та кохання!

Раніше розповідали, що категорично не можна робити у Чистий четвер. А щоби бути в курсі всіх знаменних церковних дат, читайте календар церковних свят та постів у квітні 2022 року в Україні.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Іменини у травні
Як привітати?
Місячний календар на тиждень
18 - 24 квітня
Вплив на життя
Лайфхак тижня
Мармурові яйця на Великдень
Дізнатися
Just do it
Дачний календар на травень
Сприятливі дні
Святкуватимете Великдень цього року?
Коли свято?
Вони не вміють кохати
Найменш влюбливі знаки зодіаку
Скорпіон
Скорпіон
Діва
Діва
Близнюки
Близнюки
1 /2
Хто ще?
Вихідні та свята у квітні
Коли відпочиваємо?
Сприятливі дні у квітні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?
Магнітні бурі в квітні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти