Чистий четвер: ефектні картинки та добрі побажання

Адресуйте красиві картинки та радісні привітання близьким людям у найчистіший день у році

Красиві та прикольні картинки у Чистий четвер / Фото: forumsmile, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 21 квітня, настав найохайніший день у році – Чистий четвер. Традиційно цього дня всі намагаються навести порядки, прибрати в будинку, випрати, викупатися, а ще привітати одне одного із цим святим святом.

Ми зібрали для вас ефектні та красиві картинки , листівки, вітальні вірші та прозу у Чистий четвер, щоб ви могли підняти настрій своїм близьким, рідним та коханим людям.

Реклама

Красиві привітання з Чистим четвергом у віршах

***

У Чистий четвер ти скупайся скоріше,

Станеш ти краще, чистіше, добріше.

Чистий четвер так прекрасний собою,

Чистим стаєш – тілом, серцем, душею,

Думки твої прагнуть спокій знайти,

Щоб над собою духовно рости.

Чистий четвер: картинки та вірші / Фото: forumsmile

Реклама

***

Бывает день в году, когда

С особой силою вода

Омоет страждущее тело,

И все, что в сердце наболело,

Уйдет, исчезнет без следа.

С собою унесет вода

Войну, уныние и боль,

И ран твоих омоет соль,

От скверны душу исцелит.

Пускай Господь тебя хранит!

Чистий четвер: листівки та побажання та вірші

Реклама

***

У Чистий четвер нам роботи багато:

оселю і душу довести до ладу.

Нехай цього дня не бариться робота,

хай будуть приємними всенькі турботи,

хай лихо і гріх обминуть наші хати,

хай буде здоров'я і щастя багато!

Чистий четвер: листівки і вірші / Фото: forumsmile

***

В этот день все христиане,

Так ведется с давних пор,

Очень рано утром встанут,

Вынесут из дома сор.



Вещи все перестирают,

Дом до блеска уберут,

И об этом каждый знает,

Так приятен этот труд.



Не забудь и сам помыться,

Смой грехи все, и потом

Засверкают счастьем лица,

Всех вас с Чистым четвергом!

Найкращі вітання до Чистого четверга

З Чистим четвергом: щирі вітання у прозі

***

У чистий четвер бажаю тобі бути чистим і тілом, і душею, жити у світі і не думати про зло, бути добрішим, терпимішим, мудрішим і кращим.

Яскраві картинки з Чистим четвергом / Фото: forumsmile

***

Вітаю із Чистим четвергом! Нехай у цей день назавжди підуть із вашого життя прикрощі, неприємності, сльози, страждання. Нехай життя стане чистим і світлим! Бажаю миру, радості, посмішок, здоров'я, сімейного благополуччя та кохання!

Раніше розповідали, що категорично не можна робити у Чистий четвер. А щоби бути в курсі всіх знаменних церковних дат, читайте календар церковних свят та постів у квітні 2022 року в Україні.