Чистий четвер: ефектні картинки та добрі побажання

Сьогодні, 21 квітня, настав найохайніший день у році – Чистий четвер. Традиційно цього дня всі намагаються навести порядки, прибрати в будинку, випрати, викупатися, а ще привітати одне одного із цим святим святом.
Ми зібрали для вас ефектні та красиві картинки , листівки, вітальні вірші та прозу у Чистий четвер, щоб ви могли підняти настрій своїм близьким, рідним та коханим людям.
Красиві привітання з Чистим четвергом у віршах
***
Далі по темі
У Чистий четвер ти скупайся скоріше,
Станеш ти краще, чистіше, добріше.
Чистий четвер так прекрасний собою,
Чистим стаєш – тілом, серцем, душею,
Думки твої прагнуть спокій знайти,
Щоб над собою духовно рости.
***
Бывает день в году, когда
С особой силою вода
Омоет страждущее тело,
И все, что в сердце наболело,
Уйдет, исчезнет без следа.
С собою унесет вода
Войну, уныние и боль,
И ран твоих омоет соль,
От скверны душу исцелит.
Пускай Господь тебя хранит!
***
У Чистий четвер нам роботи багато:
оселю і душу довести до ладу.
Нехай цього дня не бариться робота,
хай будуть приємними всенькі турботи,
хай лихо і гріх обминуть наші хати,
хай буде здоров'я і щастя багато!
***
В этот день все христиане,
Так ведется с давних пор,
Очень рано утром встанут,
Вынесут из дома сор.
Вещи все перестирают,
Дом до блеска уберут,
И об этом каждый знает,
Так приятен этот труд.
Не забудь и сам помыться,
Смой грехи все, и потом
Засверкают счастьем лица,
Всех вас с Чистым четвергом!
З Чистим четвергом: щирі вітання у прозі
***
У чистий четвер бажаю тобі бути чистим і тілом, і душею, жити у світі і не думати про зло, бути добрішим, терпимішим, мудрішим і кращим.
***
Вітаю із Чистим четвергом! Нехай у цей день назавжди підуть із вашого життя прикрощі, неприємності, сльози, страждання. Нехай життя стане чистим і світлим! Бажаю миру, радості, посмішок, здоров'я, сімейного благополуччя та кохання!
Раніше розповідали, що категорично не можна робити у Чистий четвер. А щоби бути в курсі всіх знаменних церковних дат, читайте календар церковних свят та постів у квітні 2022 року в Україні.