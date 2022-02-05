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День блаженной Ксении Петербургской: интересные приметы праздника

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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5 февраля, 10:20
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Если в этот день погода солнечная и тихая, такой же будет и весна, а середина лета принесет жару и засуху.
Народные приметы и ритуалы в день блаженной Ксении Петербургской
Народные приметы и ритуалы в день блаженной Ксении Петербургской / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

6 февраля православная церковь чтит память блаженной Ксении Петербургской , чудотворицы.

Она жила в XIX-XX веках, рано овдовела и сподвиглась на тяжкий христианский подвиг юродства ради спасения души мужа. Ксения отреклась от мира и самой себя, раздала бедным все имущество, вела праведный и богоугодный образ жизни, непрестанно молилась и помогала страждущим. За свои труды, кротость и молитвы блаженная Ксения получила от Господа дар предвидения, целительства и чудотворения.

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В народе также почитали святую, отмечая Аксиньин день . А еще день назывался Ксения-полузимница и весноуказчица . Такое название было, потому что обычно к этому времени уже расходовалась половина запасов.

Также люди внимательно наблюдали за природой , пытаясь по погоде и поведению животных предсказать, какой будет остаток зимы и наступающая весна, а также летний урожай.

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День блаженной Ксении Петербургской: приметы

  • Ксения-полузимница делит зиму пополам, да не поровну .
  • Погода в Аксиньин день показывала, какой будет весна .
  • Если выдался солнечный день – будет и хорошая весна.
  • Воробьи неспокойные и пытаются найти укрытие – будут морозы или метели.
  • Много звезд на небе – к теплу и снегопаду, а если мало – к непогоде.
  • Стоит безветренная погода – вторая половина июля будет теплой и сухой, также без ветров и дождей.
  • Чтобы узнать, каким будет урожай, на ночь клали на стол немного ржи, а утром смотрели: если казалось, что зерна прибавилось – это был хороший знак.
  • Если зерно подешевело – к хорошему урожаю.
  • Также 6 февраля гадали о будущих ценах на зерно. Пекли хлеб, а потом взвешивали его вечером и на следующее утро. Если утром хлеб был тяжелее , то зерно подорожает. Если вес оставался прежним, то считалось, что цена не изменится. Если уменьшился, значит, хлеб тоже будет дешевым.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2022 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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