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День Конституции Украины-2022: тематические картинки и поздравления

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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28 июня, 08:41
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Сегодня День Конституции Украины: поздравляем с праздником
С Днем Конституции Украины: картинки и поздравления
С Днем Конституции Украины: картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 28 июня, настал один из главных государственных праздников – День Конституции Украины . Традиционно это выходной день, однако в 2022 году из-за военного положения все выходные дни отменены.

Но сам день остается торжественным и праздничным для всех украинцев. Мы собрали для вас тематические картинки, открытки и поздравления в День Конституции Украины .

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Поздравления с праздником День Конституции Украины в прозе

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Поздравляю с важным государственным праздником – Днем Конституции Украины! Желаю мира и процветания родной стране, в которой люди всегда будут чувствовать себя уверенными, защищенными, востребованными, творческими и счастливыми!

Картинки в День Конституции Украины
Картинки в День Конституции Украины / Фото: pexels.com

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Украинцы – непокоренный и несгибаемый народ. Мы свято верим в нашу победу. Желаем, чтобы Украина наконец освободилась от оккупантов и захватчиков, и в стране воцарился мир и благоденствие!

С Днем Конституции Украины: тематические картинки
С Днем Конституции Украины: тематические картинки / Фото: Pixabay

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***

Поздравляем с важнейшим национальным праздником – Днем Конституции Украины! Пусть это событие наполняет украинцев силой, несокрушимым духом, волей к победе, верой в лучшее. Пусть небо озаряют вспышки только от фейерверков, а не от ракет, и пусть наступит мир в нашей стране!

Лучшие поздравления в День Конституции Украины
Лучшие поздравления в День Конституции Украины / Фото: Pixabay

С Днем Конституции Украины: красивые поздравления в стихах

***

День конституции — право народа
Быть защищенным страною своей,
Право на счастье, людскую свободу,
Благо неся Украине своей!

Пусть никогда не вернется насилье,
Будет свобода и верность стране,
И экономика будет стабильной,
Уровень жизни – на высоте!

В будущем будет уверенность наша,
Много работы, доход возрастет,
Пусть Украина становится краше,
В мире и счастье пребудет народ!

День Конституции Украины: эффектные открытки
День Конституции Украины: эффектные открытки / Фото: Pixabay

***

День Конституции сегодня – праздник важный,
Закон страны был Украине дан.
Желаю жизни мирной и бесстрашной,
И самой лучшей среди прочих стран!

Еще желаю я удачи и терпенья,
Всем гражданам в заботливой стране,
И в праздник оптимизма, настроенья,
И процветанья во всем тебе и мне!

Поздравления с Днем Конституции Украины
Поздравления с Днем Конституции Украины / Фото: Pixabay

Ранее мы рассказывали, когда Ивана Купала в 2022 году. А еще смотрите, кого и когда можно поздравлять с именинами в июне 2022 года.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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