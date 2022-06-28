День Конституции Украины-2022: тематические картинки и поздравления

Сегодня, 28 июня, настал один из главных государственных праздников – День Конституции Украины . Традиционно это выходной день, однако в 2022 году из-за военного положения все выходные дни отменены.
Но сам день остается торжественным и праздничным для всех украинцев. Мы собрали для вас тематические картинки, открытки и поздравления в День Конституции Украины .
Поздравления с праздником День Конституции Украины в прозе
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Поздравляю с важным государственным праздником – Днем Конституции Украины! Желаю мира и процветания родной стране, в которой люди всегда будут чувствовать себя уверенными, защищенными, востребованными, творческими и счастливыми!
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Украинцы – непокоренный и несгибаемый народ. Мы свято верим в нашу победу. Желаем, чтобы Украина наконец освободилась от оккупантов и захватчиков, и в стране воцарился мир и благоденствие!
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Поздравляем с важнейшим национальным праздником – Днем Конституции Украины! Пусть это событие наполняет украинцев силой, несокрушимым духом, волей к победе, верой в лучшее. Пусть небо озаряют вспышки только от фейерверков, а не от ракет, и пусть наступит мир в нашей стране!
С Днем Конституции Украины: красивые поздравления в стихах
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День конституции — право народа
Быть защищенным страною своей,
Право на счастье, людскую свободу,
Благо неся Украине своей!
Пусть никогда не вернется насилье,
Будет свобода и верность стране,
И экономика будет стабильной,
Уровень жизни – на высоте!
В будущем будет уверенность наша,
Много работы, доход возрастет,
Пусть Украина становится краше,
В мире и счастье пребудет народ!
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День Конституции сегодня – праздник важный,
Закон страны был Украине дан.
Желаю жизни мирной и бесстрашной,
И самой лучшей среди прочих стран!
Еще желаю я удачи и терпенья,
Всем гражданам в заботливой стране,
И в праздник оптимизма, настроенья,
И процветанья во всем тебе и мне!
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