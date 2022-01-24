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День расходов и неожиданных встреч – краткий гороскоп на завтра, 25 января для всех знаков Зодиака

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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24 января, 17:00
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Астролог составил прогноз на вторник: повезет Тельцам, Скорпионам и Рыбам

У Овнов возможны непредвиденные расходы. Настроение будет хорошим.

Тельцы проведут день в кругу семьи или компании старых друзей. Настроение будет отличным.

Близнецы, наверное, вымотались. Лучше не нагружать себя работой сверх меры, обратите внимание на состояние здоровья.

Раки ощущают прилив энергии. Их потянет на приключения.

Львы проведут день в домашних хлопотах. Будет общение с родственниками и родителями.

Девы отправятся на прогулку, в клуб. Будет много общения. Ждет удача в любви.

Весы пройдутся по магазинам, купят что-то из одежды и продуктов. День подходит для опытов в кулинарии.

Скорпионы почувствуют прилив сил и уверенности. У вас все получится.

Стрельцы ощущают недостаток внимания и нежности. Много времени проведут в одиночестве.

Козерогов ждут встречи и знакомства. Поездки окажутся удачными.

Водолеи будут занятые работой или займутся какими-то безотлагательными домашними делами. Им сейчас непросто расслабиться.

Рыбы погрузятся в свои мысли – будут строить планы на будущее и мечтать о путешествиях. День удачный – ваши желания исполнятся.

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Ольга Дударенко
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