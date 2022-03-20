День счастья 2022: что такое счастье в глазах каждого украинца в картинках

Кроме Международного дня счастья, 20 марта в этом году – День весеннего равноденствия. А это значит, что весна пришла по-настоящему и впереди – лишь возрождение, новая жизнь и тепло!
После начала войны в нашей стране, каждый украинец еще раз убедился, что счастье кроется в самых простых вещах. Счастье – это живые родители, счастье – это спокойно наблюдать, как садится солнце в родном городе, как на улице играют веселые и здоровые дети, это чашка вкусного кофе утром по дороге на работу, это звонок от родителей, это сообщение: "Я в порядке" от родных, это поцелуй и объятия любимого человека, это пение птиц за окном, это чистое и мирное небо над головой...
Несмотря на такое тяжелое время, каждый украинец должен помнить о том, что как бы ни было сложно сейчас, в скором времени все будет хорошо, Украина победит, закончится война и у каждого из нас появится еще 1000 поводов быть счастливым.
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Будьте счастливы всегда,
Несмотря на время года:
Хоть жара, хоть холода,
Снег, дождливая погода!
Пусть всегда в душе у вас
Будет счастье жить беспечно!
Блеск ваших счастливых глаз
Ярко пусть сияет вечно!
.***
Всех земных желаю благ,
Чтобы вам всего хватало,
Чтобы в жизни каждый шаг
Счастье вас сопровождало!
***
День счастья наступил сегодня,
И соловьем поет погода,
Найдите повод для улыбки,
Забудьте прежние ошибки!
Чтоб пустяки не огорчали,
Добро и радость окружали,
Не будет счастье приходящим,
А будет вечным, настоящим!
Ранее мы рассказывали, когда будет Пасха-2022 в Украине.