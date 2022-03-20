Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Правила при взрыве на АЭС

Если пропала связь

Сад и огород

Что делать при обвале дома

Жилье в Европе

Как справиться с тревогой
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

День счастья 2022: что такое счастье в глазах каждого украинца в картинках

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 марта, 09:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Во всем мире 20 марта отмечается день счастья. Для украинцев это понятие стало особенным, ведь, кто как не мы, сейчас понимаем, что счастье кроется в мелочах и простых вещах
День счастья - что для украинцев счастье
День счастья - что для украинцев счастье / Фото: "Сегодня"

Кроме Международного дня счастья, 20 марта в этом году – День весеннего равноденствия. А это значит, что весна пришла по-настоящему и впереди – лишь возрождение, новая жизнь и тепло!

После начала войны в нашей стране, каждый украинец еще раз убедился, что счастье кроется в самых простых вещах. Счастье – это живые родители, счастье – это спокойно наблюдать, как садится солнце в родном городе, как на улице играют веселые и здоровые дети, это чашка вкусного кофе утром по дороге на работу, это звонок от родителей, это сообщение: "Я в порядке" от родных, это поцелуй и объятия любимого человека, это пение птиц за окном, это чистое и мирное небо над головой...

Реклама

Несмотря на такое тяжелое время, каждый украинец должен помнить о том, что как бы ни было сложно сейчас, в скором времени все будет хорошо, Украина победит, закончится война и у каждого из нас появится еще 1000 поводов быть счастливым.

День счастья 2022: картинки

Фото: Сегодня
Фото: Сегодня
Фото: Сегодня
Фото: Сегодня
Фото: Сегодня

День счастья: поздравления в стихах

Будьте счастливы всегда,
Несмотря на время года:
Хоть жара, хоть холода,
Снег, дождливая погода!

Пусть всегда в душе у вас
Будет счастье жить беспечно!
Блеск ваших счастливых глаз
Ярко пусть сияет вечно!

.***
Всех земных желаю благ,
Чтобы вам всего хватало,
Чтобы в жизни каждый шаг
Счастье вас сопровождало!

Реклама

***

День счастья наступил сегодня,
И соловьем поет погода,
Найдите повод для улыбки,
Забудьте прежние ошибки!

Чтоб пустяки не огорчали,
Добро и радость окружали,
Не будет счастье приходящим,
А будет вечным, настоящим!

Ранее мы рассказывали, когда будет Пасха-2022 в Украине.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Наши ангелы-хранители

Боевой медик Семидьянова Ольга из Марганца Днепропетровской обл. Мать-героиня, которая вместе с мужем-военным воспитывала 12 детей, в первые дни войны ушла на фронт. Спасала украинских бойцов под вражеским огнем. Была тяжело ранена – российские войска обстреляли из танков, поэтому экипировка не спасла. Вскоре погибла.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Старший лейтенант Черный Владимир, десантник из 25-й Сичеславской бригады ВДВ. Благодаря его умелым действиям при защите Волновахи Донецкой области было уничтожено около 50 оккупантов, танк Т-72 и взяты в плен пять российских захватчиков. За личное мужество представлен к званию Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”.
Слава Україні!
Лунный календарь на неделю
14 — 20 марта
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в марте
Лунный календарь
Что нужно делать?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять