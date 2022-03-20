День счастья 2022: что такое счастье в глазах каждого украинца в картинках

Во всем мире 20 марта отмечается день счастья. Для украинцев это понятие стало особенным, ведь, кто как не мы, сейчас понимаем, что счастье кроется в мелочах и простых вещах

День счастья - что для украинцев счастье / Фото: "Сегодня"

Кроме Международного дня счастья, 20 марта в этом году – День весеннего равноденствия. А это значит, что весна пришла по-настоящему и впереди – лишь возрождение, новая жизнь и тепло!

После начала войны в нашей стране, каждый украинец еще раз убедился, что счастье кроется в самых простых вещах. Счастье – это живые родители, счастье – это спокойно наблюдать, как садится солнце в родном городе, как на улице играют веселые и здоровые дети, это чашка вкусного кофе утром по дороге на работу, это звонок от родителей, это сообщение: "Я в порядке" от родных, это поцелуй и объятия любимого человека, это пение птиц за окном, это чистое и мирное небо над головой...

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Несмотря на такое тяжелое время, каждый украинец должен помнить о том, что как бы ни было сложно сейчас, в скором времени все будет хорошо, Украина победит, закончится война и у каждого из нас появится еще 1000 поводов быть счастливым.

День счастья 2022: картинки

Фото: Сегодня

Фото: Сегодня

Фото: Сегодня

Фото: Сегодня

Фото: Сегодня

День счастья: поздравления в стихах

Будьте счастливы всегда,

Несмотря на время года:

Хоть жара, хоть холода,

Снег, дождливая погода!



Пусть всегда в душе у вас

Будет счастье жить беспечно!

Блеск ваших счастливых глаз

Ярко пусть сияет вечно!

.***

Всех земных желаю благ,

Чтобы вам всего хватало,

Чтобы в жизни каждый шаг

Счастье вас сопровождало!

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***

День счастья наступил сегодня,

И соловьем поет погода,

Найдите повод для улыбки,

Забудьте прежние ошибки!



Чтоб пустяки не огорчали,

Добро и радость окружали,

Не будет счастье приходящим,

А будет вечным, настоящим!

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